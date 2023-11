Major league Baseball (MLB) canceló los planes para realizar un juego de temporada regular en París en el 2025 después de que no logró encontrar un promotor, según reportó The Associated Press citando a dos personas que tienen conocimiento de la decisión.

Las personas hablaron en condición de anonimato tras la reunión de dueños debido a que no han hecho pública la decisión.

La MLB y la Asociación de Jugadores acordaron los juegos de París como parte del trato laboral y lo incorporaron en el acuerdo de contrato colectivo. La persona que tiene conocimiento de la decisión dijo que fue aparente en meses recientes que no había avances para que se llevaran a cabo los juegos.

La MLB disputó un juego en Londres por primera vez en el 2019 cuando los Yankees de Nueva York barrieron la serie de dos juegos ante los Red Sox de Boston en el Estadio Olímpico del West Ham. La serie 2020 entre los Cardinals de San Luis y los Cubs de Chicago fue cancelada por la pandemia de coronavirus y se repartieron la serie de dos juegos en junio pasado. Los Mets de Nueva York y Phillies de Filadelfia disputarán otra serie el 8 y 9 de junio 2024.

Próximamente se disputarán encuentros de temporada regular en Seúl, Corea del Sur, por primera vez cuando los Dodgers de Los Ángeles abran la temporada ante los Padres de San Diego el 20 y 21 de marzo. Los Astros de Houston y Rockies de Colorado jugarán en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril.

El acuerdo de contrato colectivo incluye un juego para abrir la temporada 2025 en Tokio, así como duelos de temporada regular en la Ciudad de México y San Juan, Puerto Rico. Para el 2026 serán duelos en Londres, Ciudad de México y San Juan.