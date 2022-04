( Jae C. Hong )

Nueva York. La licencia administrativa que Major League Baseball y la Asociación de Jugadores le dieron al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, fue extendida una vez más, esta vez por seis días adicionales hasta el 22 de abril.

La decisión se tomó el miércoles, dijo una persona familiarizada con el proceso, que habló bajo condición de anonimato porque no se autorizó ningún anuncio.

Bauer recibió una licencia paga de siete días el pasado 2 de julio bajo la política conjunta de violencia doméstica y agresión sexual de MLB y el sindicato después de que una mujer del sur de California dijo que la estranguló hasta dejarla inconsciente, la golpeó repetidamente y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales a principios del año pasado.

PUBLICIDAD

Desde entonces, MLB y el sindicato acordaron varias extensiones.

Los agentes de Bauer, Jon Fetterolf y Rachel Luba, han señalado repetidamente que la licencia administrativa no es una acción disciplinaria.

Bauer no lanza desde el 29 de junio del año pasado. Tenía marca de 8-2 y efectividad de 2.59 en 17 apariciones en su primera temporada con los Dodgers. El equipo le pagó la totalidad de su salario de $28 millones el año pasado.

Los fiscales de Los Ángeles decidieron en febrero no acusar a Bauer por presuntamente golpear y abusar sexualmente a la mujer de San Diego que conoció a través de las redes sociales.

Los fiscales no pudieron probar las acusaciones de la mujer más allá de una duda razonable, dijo la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles en un documento que concluye su investigación.

Tras la decisión de los fiscales, Bauer negó con vehemencia en un vídeo de siete minutos publicado en YouTube haber abusado de la mujer. Dijo que los dos tuvieron sexo duro por sugerencia de ella y siguieron las pautas que acordaron de antemano. Cada encuentro terminó con ellos bromeando y ella pasando la noche en el lugar donde se citaron, dijo.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual.

Después de ganar su primer premio Cy Young con los Cincinnati Reds en 2020, Bauer acordó un contrato de $102 millones por tres años para unirse a los Dodgers de su ciudad natal.