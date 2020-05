Major League Baseball ya tiene un plan para el posible inicio de su temporada. Según reporta ESPN hoy lunes, el comisionado del béisbol Rob Manfred tiene ya montada una presentación para mostrarla a la matrícula de jugadores este martes, la cual contempla el inicio de la temporada en los estadios locales de los equipos tan pronto como en julio.

El plan, uno que podría encontrar resistencia de parte de la Asociación de Jugadores porque supone que acepten recortes salariales, contempla salir a jugar en estadios sin público. La intención, no obstante, es ser el primer deporte profesional que logre reactivar una temporada en esta época de la pandemia del coronavirus, con lo que supondrían un interés de poder beneficiarse de ello.

ESPN ha reportado que parte del plan de MLB para jugadores es dividir las ganancias que genere el retorno a una división exacta de 50 por ciento para cada parte. La propuesta de las Grandes Ligas a los jugadores es novel, ya que este es el único deporte en Estados Unidos que no tiene tope de nóminas ni salarios. No obstante, los jugadores podrían no estar de acuerdo con la propuesta porque tal vez quisieran cobrar el salario regular prorrateado y no una porción condicionada a las ganancias que genere el béisbol.

La propuesta del comisionado, según ESPN, además contempla una expansión de la postemporada de 10 a 14 equipos; una temporada regular de solo 82 partidos y una reorganización de secciones y ligas mediante la cual los equipos jugarán contra novenas de su región para evitar así viajes largos.

De ser aprobada, los jugadores estarían siendo citados a un periodo de preparación reemplazo del tradicionalmente conocido Spring Training a partir de una fecha en junio.

Otra idea adicional es que todos los equipos jueguen con un bateador designado.