La entrega del Premio Roberto Clemente, un evento anual realizado durante la Serie Mundial de Major League Baseball (MLB), no será presentado este año, como es costumbre, durante la serie final del béisbol de Grandes Ligas, cuyo sexto encuentro se celebrará el martes.

La confirmación del dato vino de parte de Luis Roberto Clemente, hijo del legendario pelotero, quien explicó que las circunstancias de este complicado 2020, provocadas por la pandemia, alteraron los planes y no fue hasta el pasado viernes que le fue notificada la decisión.

“Siempre se ha entregado durante el tercer partido de la Serie Mundial”, dijo Luis Roberto. “Desde temprano preguntamos cómo se pensaba hacer dada la situación del COVID. Major League nos indicó que estaban evaluando las diferentes alternativas y que nos iban a dejar saber”.

PUBLICIDAD

“Entonces el viernes pasado nos mencionaron que no estaban considerando la ceremonia que usualmente se realiza y que querían reunirse con nosotros el día 2 de noviembre para discutir qué era lo que se pretendía hacer”, agregó, resaltando que para ese momento ya la Serie Mundial habría finalizado.

Clemente dijo que cuestionó si una transmisión virtual de la ceremonia había estado en consideración de MLB, un método que se ha convertido en la manera de hacer muchas cosas durante la pandemia. Relató que le contestaron que sí pero que entendían que no era lo correcto y que querían discutir distintas alternativas en la reunión del 2 de noviembre.

“Siempre se hace una conferencia de prensa y estamos nosotros en un salón con el ganador, su familia, el comisionado, nuestra familia y eso ahora mismo no se puede realizar. Eso fue un factor determinante y entendieron que no se debía hacer virtual”, dijo.

Este dijo que, en su opinión, “los dos eventos de MLB son el Juego de Estrellas y la Serie Mundial. Si ya pasó la Serie Mundial, me resulta interesante ver qué propondrían. Porque si no se va a hacer durante la Serie Mundial se hará en el offseason. Y me gustaría ver cuales con las ideas para hacer la presentación y anunciar al ganador. Ver que va a surgir de ahora en adelante”.

Clemente hijo agregó que eun un momento determinado escuchó que había intenciones de mover la premiación para los ‘Winter Meetings’, lo cual no fue visto con buenos ojos por la familia.

PUBLICIDAD

“Yo les dije, ‘bueno… a menos que vayan a hacer una gala a la que inviten a todos los nominados y entonces se presente el ganador del premio y sea una cosa grande, no me hace ningún sentido’”, detalló Clemente.

Cerca de ese momento, Clemente dijo que le informó a MLB que si no pensaban realizar la premiación él la reclamaría y se la traería para Puerto Rico.

“Nosotros tenemos intenciones de crear el Roberto Clemente Hall Of Fame and Museum, y ahí exaltar a todos los pasados recipientes del premio a nuestro Salón de la Fama. El plan era que, tan pronto se acabara la Serie Mundial, hacerlo en Puerto Rico y exaltar al recipiente. El primer año sería con una gala y todo, pero todo eso lo vamos a estar discutiendo para ver qué sucede”, informó.

Clemente dijo que le resultaron un poco chocantes las propuestas de MLB considerando que este es un premio que se otorga anualmente desde 1971 y desde 1973 con el nombre de Roberto Clemente. Y dijo que una de las cosas que recalcaron es que, como está en la actualidad, es un evento que se realiza dentro de otro evento, lo que él interpreta como que podría haber interés en destacarlo de otra manera, de darle una plataforma mayor, especialmente luego de lo sucedido el pasado 9 de septiembre, cuando los jugadores de los Piratas pidieron permiso para todos usar el 21 ese día, y el permiso otorgado se extendió a todos los jugadores que quisieran usarlo ese día, boricuas o no.'

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos ideas que queremos aportar como resultado de lo que se vio el 9 de septiembre. El día de Roberto Clemente fue básicamente muy diferente a años anteriores. Usualmente ellos hacen la misma rutina en la que presentan un vídeo y varias cosas. Y yo dije que este año había que hacer algo que no fuese lo usual y ya vimos el resultado”, sostuvo.

“Pero nada, esperamos ansiosamente poder discutir cómo va a ser la nueva ceremonia, en qué momento y todo, porque indistintamente de lo que se pueda hacer allá, yo tengo planes para Puerto Rico en los que esperamos hacer una ceremonia nuestra acá, para la cual ya tenemos el apoyo del Salón de la Fama de Cooperstown”, finalizó Clemente.