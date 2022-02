Jupiter Florida. Los jugadores de béisbol y los dueños de los equipos de las Grandes Ligas acordaron reunirse por tercer día consecutivo el miércoles en un intento de llegar a un acuerdo que salvaría el día inaugural el 31 de marzo.

Los jugadores hicieron el martes contraofertas sobre varios temas en discusión. Las conversaciones en el día 83 del segundo paro laboral más largo en la historia del béisbol marcaron solo la segunda vez desde que comenzó el paro patronal que se han llevado a cabo negociaciones sobre cuestiones económicas fundamentales en días consecutivos.

Las partes se habían enfrentado en días consecutivos solo una vez antes, el 24 y 25 de enero.

PUBLICIDAD

MLB le ha dicho al sindicato que se necesita un acuerdo antes del lunes para que la temporada comience a tiempo. Los jugadores no han dicho si aceptan eso como fecha límite.

Las negociaciones se trasladaron esta semana de Nueva York al Roger Dean Stadium, el hogar de entrenamiento de primavera de los Miami Marlins y los St. Louis Cardinals.

El lunes, MLB aumentó su oferta de un fondo de bonificación para jugadores previos al arbitraje en $5 millones a $ 20 millones, aumentó su propuesta de tres a cuatro para determinar la cantidad de equipos a participan en una lotería por los primeros turnos del sorteo de jugadores de nuevo ingreso a la liga y abandonó su solicitud de flexibilidad para reducir los contratos de ligas menores junto con un plan para limitar las asignaciones opcionales a cinco por jugador cada temporada.

El sindicato quiere un fondo de bonificación de $115 millones, ocho equipos en un draft de lotería y un máximo de cuatro asignaciones opcionales.

Los jugadores y los equipos están muy separados en los umbrales y tasas de impuestos de lujo. Los equipos le han dicho al sindicato que no aumentarán la elegibilidad para el arbitraje salarial, no disminuirán el reparto de ingresos y no agregarán nuevos métodos para que los jugadores acumulen tiempo de servicio, aspectos que los jugadores dijeron son necesarios para evitar que los equipos retengan a los jugadores para retrasar su llegada a la agencia libre.