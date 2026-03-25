Cada temporada de las Grandes Ligas abre la puerta a momentos que pueden quedar grabados en la historia de las Mayores.

Los números no solamente aportan a las victorias o derrotas de cada novena, sino que cobran vida cuando se acercan a cifras redondas o marcas que ponen en evidencia la calidad de cada pelotero.

Por eso, de cara a la nueva campaña, que arranca este miércoles con un único duelo inaugural entre los Giants de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park, hay que estar atentos a los hitos personales.

PUBLICIDAD

Para Puerto Rico, la conversación comienza con el jugador de ascendencia boricua Nolan Arenado. Aunque ha construido su trayectoria como uno de los mejores antesalista lejos de la isla, los puertorriqueños fijarán su vista en Arenado tras disputar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con el Team Rubio.

En su decimocuarta temporada y primera con los Diamondbacks de Arizona, el hijo de Millie Arenado, oriunda de Guayama, se encuentra cerca de alcanzar los 2,000 imparables en su carrera. Con 1,921 hits, necesita apenas 79 para logarlo. La pasada campaña sumó 95.

El dueño de 10 Guantes de Oro también está a ocho carreras anotadas de las 1,000, con 992 al momento.

Nolan Arenado ( Xavier Araújo )

Otro jugador con raíces puertorriqueñas, en este caso utuadeñas, que se acerca a territorio histórico es George Springer. El jardinero de los Blue Jays de Toronto está a 20 indiscutibles de los 1,500. Asimismo, se ubica a 18 anotadas de las 1,000, acumulando actualmente 982.

Además, el poder también lo pone en la conversación, pues con 293 cuadrangulares, necesita siete más para unirse al club de los 300 jonrones. En el 2025, sacudió 32.

Del patio

Por su parte, con 193 vuelacercas, el versátil Javier Báez está a siete de los 200 en su carrera. Aunque viene de una temporada en la que conectó 12 cuadrangulares con los Tigers de Detroit, su año explosivo fue en el 2018 con los Cubs de Chicago cuando disparó 34.

PUBLICIDAD

De lograrlo, Báez empataría con Carlos Correa en el puesto número 18 entre los boricuas con más jonrones en la historia del mejor béisbol del mundo. Correa arranca la temporada con 200 cuadrangulares.

A esa lista se suma el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor. El cagüeño se encuentra a 21 jonrones de alcanzar los 300, con 279 en su carrera, y a solo uno de escalar al puesto 202 entre los máximos jonroneros en la historia de las Grandes Ligas. Superaría, además, a Bernie Williams (287) para subir al séptimo lugar entre todos los toleteros boricuas.

Su mejor temporada llegó en 2018 con los Guardians de Cleveland, cuando conectó 38 vuelacercas, mientras que en 2025 volvió a demostrar consistencia al registrar 31. Si la recuperación de su cirugía en la mano izquierda a inicios de febrero lo permite, Lindor podría convertirse en el primer campocorto con 20 cuadrangulares y 20 bases robadas en seis temporadas. El año anterior, que consiguió la cifra de los 1,500 indiscutibles, tuvo, a su vez, su segunda entrada al club 30-30.

Francisco Lindor ( Yuki Iwamura )

Desde el montículo, también hay números que establecer con José Berríos, quien se encamina a su undécima temporada, y está a 19 ponches de los 1,500 en su carrera.

Ostenta 1,481 abanicados en 1,571.2 entradas lanzadas. Berríos se encuentra en la tercera posición entre los puertorriqueños con más ponches propinados en la historia de la ‘Gran Carpa’.

En 2025 retiró por la vía del ponche a 138 bateadores, mientras que su mejor año con un solo equipo fue en 2018 con los Twins de Minnesota, cuando acumuló 202. Superó esa cifra en 2021 con 204, combinando su actuación entre los Twins y los Blue Jays.

PUBLICIDAD

No obstante, el derecho bayamonés no estará listo para el inicio de la campaña 2026 después de que le diagnosticaran una fractura por estrés en el codo derecho. Al momento, no aparece en la lista de lesionados.

Asimismo, Edwin “Sugar” Díaz también se acerca a la marca de los 900 ponches. Con su nuevo uniforme de los bicampeones defensores Dodgers de Los Ángeles deberá propinar 61 ponches para lograr el récord.

En 2025, en las filas de los Mets, acúmulo 98 abanicados, y su campaña más dominante fue la de 2018 con los Mariners de Seattle al recetar 124, consolidándose como uno de los taponero más temidos de las Mayores.