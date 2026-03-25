A pocas horas de que se cante el primer ‘Playball!’ de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el béisbol se prepara para una campaña que no solo arranca con la defensa del título de los bicampeones Dodgers de Los Ángeles, sino también con algunas novedades tecnológicas, mediáticas y comerciales.

Asimismo, regresa este año con la agenda internacional, que se mantiene en evolución.

El calendario comenzará con un único duelo inaugural entre los Giants de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park. La llamada “tanda grande” se pondrá en marcha el jueves con 11 partidos.

PUBLICIDAD

A continuación, un vistazo a algunas de las principales innovaciones que acompañarán el inicio de la nueva temporada.

ABS

Será precisamente a partir de ese encuentro entre los Giants y los Yankees cuando se implemente la tecnología con el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés).

La innovación introduce un componente tecnológico sin sustituir a los árbitros humanos. Aunque los umpires seguirán cantando las bolas y strikes detrás del plato, ahora tanto el bateador, el receptor como el lanzador podrán objetar una decisión específica y solicitar su revisión.

El jugador que desee reclamar un determinado lanzamiento deberá tocarse el casco o la gorra para activar el reto. Cada equipo contará con dos oportunidades por juego. Si el llamado “árbitro robot” confirma la decisión del umpire, el equipo perderá ese reto; si el reclamo resulta exitoso, la novena conservará la oportunidad. En caso de que el choque se extienda a entradas extras, dispondrán de un reto adicional.

La decisión será proyectada en las pantallas del estadio.

La introducción del ABS, que se puso a prueba en liga menor desde 2019, responde, en parte, a la creciente tensión entre jugadores, coaches y árbitros. Según datos de MLB, el 61.5% de las expulsiones en la temporada pasada estuvieron relacionadas con decisiones de bolas y strikes.

Wilyer Abreu was confident in that challenge 🤣



And ABS powered by @TMobile proved him right! pic.twitter.com/BybaFDShEV — MLB (@MLB) March 2, 2026

Llegó Netflix

El arranque de la temporada también marca un cambio significativo en la manera en que los fanáticos consumirán el mejor béisbol del mundo. Netflix se estrena como socio de transmisión con un paquete que incluye el juego inaugural de este miércoles desde San Francisco, además del "Home Run Derby" previo al Juego de Estrellas y un partido especial en agosto bajo el concepto de “Field of Dreams”.

PUBLICIDAD

La llegada de Netflix no es el único movimiento en el panorama televisivo. NBC, a través de su plataforma streaming Peacock, asumirá la transmisión de “Sunday Night Baseball” y la Serie de Comodines.

Tras 35 años como canal oficial de ese partido, ESPN pasará a transmitir unos 30 encuentros entre semana y, además, ahora posee los derechos sobre MLB.TV. Como parte de esa transformación, la cadena también reemplazará el tradicional espacio de domingo por “Women’s Sports Sundays”, una nueva ventana dedicada exclusivamente al deporte practicado por mujeres.

Thing from Wednesday will be lending a hand with the ceremonial first pitch ahead of Yankees vs. Giants.



MLB #OpeningNight is LIVE on Netflix March 25. Wednesday S1-2 is now playing. pic.twitter.com/a8f1FQ5FvX — netflix⁷ (@netflix) March 24, 2026

Uniqlo field

A partir de esta temporada, el campo dentro del Dodger Stadium pasará a llamarse “Uniqlo Field”, como parte de un acuerdo con la marca japonesa Uniqlo.

De manera oficial, la denominación completa será “Uniqlo Field at Dodger Stadium”, preservando así el nombre histórico del estadio. Se trata de la primera ocasión en los 64 años de historia del estadio en que una parte del recinto adopta el nombre de un patrocinador corporativo.

El acuerdo podría reflejar la clara estrategia de capitalizar el creciente vínculo de la franquicia con Japón, impulsado por la llegada de figuras como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Roki Sasaki.

Tres coronas al hilo

Tras convertirse en el primer equipo en lograr campeonatos consecutivos desde los Yankees en 1998-2000, ahora los Dodgers buscan también conseguir el hito de conquistar tres Clásicos de Otoños consecutivos.

De lograrlo, se unirían a un grupo histórico que incluye a los propios Yankees y a los Athletics, que se agenciaron tres cetros entre 1972 y 1974.

PUBLICIDAD

In case you needed a reminder. 🏆 pic.twitter.com/kdTFj4Kl6j — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 20, 2026

Globalización

La globalización de las Mayores también tendrá su capítulo en 2026. La MLB Mexico City Series está confirmada para el 25 y 26 de abril, cuando los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona se enfrenten en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Sin embargo, la planeada serie en el London Stadium fue cancelada debido a conflictos de disponibilidad del estadio.