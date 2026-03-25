La temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA) continúa hoy con cuatro juegos en agenda desde las 7:30 p.m., en Las Piedras, Humacao, Hormigueros y Arroyo.

En el Estadio Francisco Negrón de Las Piedras, los Cocoteros de Loíza (6-6) visitarán a los Artesanos, que expondrán una racha de cuatro victorias.

Las Piedras juega para 5-1 y ocupa el liderato de la sección Este.

En el Estadio Néstor Morales de Humacao, los Grises, que llevan tres triunfos al hilo, recibirán la visita de los Jueyeros de Maunabo, segundos en la sección Sureste con 7-3.

Mientras, en el Estadio Hermanos Miura de Hormigueros, los Fundadores de Añasco enfrentarán a los Libertadores. Añasco tiene marca de 4-4, en tanto Hormigueros juega para 8-3 y ocupa el segundo puesto de la sección Noroeste.

PUBLICIDAD

La cartelera también incluye el enfrentamiento entre los Poetas de Juana Díaz y los Brujos de Guayama, en el Estadio José “Cheo” Cruz de Arroyo. Los Poetas lideran la sección Sur con récord de 8-3 y encabezan la liga tanto en cuadrangulares conectados con 17 y en promedio de bateo colectivo con .329.

Por su parte, los Brujos juegan para 5-6 en el quinto puesto de la sección Sur y cuentan con el líder de bateo del torneo, Yadier López, quien ostenta un robusto promedio de .533.

Fijan fechas límite para contratos y permutas

La Federación de Béisbol de Puerto Rico informó las fechas límite para la radicación de contratos de jugadores y permutas correspondientes a la temporada 2026 de la LBSDA, en ruta al cierre de la fase regular.

La fecha límite para radicar contratos de jugadores será el jueves, 16 de abril.

Asimismo, el último día para someter permutas quedó establecido para el lunes, 6 de abril, conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes.