Las Leonas de Ponce consiguieron su primera victoria de la postemporada al imponerse como visitantes en cuatro parciales a las Atenienses de Manatí en la continuación de los cuartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

Ponce se llevó el triunfo con marcadores de 21-25, 25-22, 25-22 y 31-29 en el Coliseo Juan Aubín Cruz, resultado que representó la segunda derrota en igual número de salidas para Manatí en la Sección B del torneo.

Con el revés, las Atenienses quedaron en desventaja en un grupo donde las Criollas de Caguas y las Leonas se mantienen invictas con marca de 1-0. Ambos equipos se enfrentarán el jueves en la continuación del calendario de esta sección, en la que cada conjunto disputa cuatro partidos en busca de dos boletos a las semifinales.

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El momento decisivo del encuentro llegó en el cuarto parcial. Con el partido 2-1 en sets a favor de Ponce y el marcador empatado a 29 en puntos extras, la defensa de Manatí se retiró anticipando un ataque fuerte de la estadounidense Sherridan Atkinson desde la zona zaguera. Atkinson leyó la defensa, suavizó el remate y colocó el balón en la posición seis para el punto que acercó a las Leonas al triunfo.

En la siguiente jugada, Ponce selló la victoria con un bloqueo sobre Karla Santos para cerrar el parcial 31-29 y el partido.

La ofensiva de las Leonas fue encabezada por Atkinson, quien acumuló 36 puntos, 35 de ellos en ataques y uno en bloqueo. Abby Akey añadió 14 unidades.

Por Manatí, Emily Elliott lideró con 21 puntos, seguida por Karla Santos con 16 y Solimar Cestero con 10.

Las Leonas dominaron también los principales renglones estadísticos del encuentro, superando a las Atenienses 63-58 en ataques, 13-7 en bloqueos, 90-78 en defensas, 22-19 en asistencias, 6-2 en servicios directos y 65-45 en pases.

La acción de los cuartos de final continuará el miércoles en la Sección A, cuando las Cangrejeras de Santurce reciban a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Roberto Clemente. Será el primer partido de la postemporada para Juncos, mientras que las Pinkin de Corozal, el otro equipo del grupo, tienen marca de 0-1.

Los Cuartos de Final se juegan con los seis equipos que participaron en la serie regular, divididos en dos secciones de tres equipos según su posición final en la tabla. Cada equipo disputa cuatro partidos dentro de su grupo y los mejores dos de cada sección avanzan a las semifinales.