El receptor puertorriqueño Roberto “Bebo” Pérez se despidió este martes de una carrera de más de una década al anunciar su retiro del béisbol profesional a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Pérez, último cátcher del patio en ganar Guante de Oro (2019, 2020), jugó 10 temporadas en las Grandes Ligas, ocho de ellas con los Guardians de Cleveland, con quienes llegó a una Serie Mundial en 2016. Sin embargo, múltiples lesiones a partir de 2021 afectaron su participación en las Mayores.

“Después de mucha reflexión, he tomado la decisión de retirarme oficialmente del béisbol profesional. Este deporte ha sido una parte fundamental de mi vida y ha moldeado quién soy tanto dentro como fuera del terreno de juego”, lee el inicio de la publicación de Pérez.

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“El béisbol me enseñó disciplina, resiliencia, liderazgo y el verdadero significado del trabajo en equipo. Estoy profundamente agradecido con cada entrenador, compañero, preparador y organización que creyó en mí y me apoyó a lo largo de este camino”, continuó.

Pérez se destacó a lo largo de su carrera por su defensa detrás del plato. En 516 partidos, bateó para .207, con 55 cuadrangulares, 193 carreras impulsadas y 314 imparables. Además de los Guardians, tuvo breves estadías con los Pirates de Pittsburgh y los Giants de San Francisco en 2022 y 2023, con quienes tuvo apenas 26 apariciones en conjunto.

“Haber tenido la oportunidad de competir al más alto nivel y vivir el sueño de jugar en las Grandes Ligas es algo que siempre valoraré. Me voy del juego con un profundo respeto y agradecimiento por todo lo que me ha brindado”, aseguró el receptor en el escrito.

“Aunque esta decisión no ha sido fácil, sé que es el momento adecuado para dar este paso y comenzar una nueva etapa en mi vida”, abundó.

El mayagüezano, de 37 años, sufrió en 2021 una lesión en un dedo de la mano derecha que requirió cirugía y, al finalizar la campaña, Cleveland no ejerció su opción contractual.

Al año siguiente firmó con los Piratas, pero una distensión en el tendón de la corva izquierdo puso fin a su temporada en Pittsburgh. La lesión, ocurrida en mayo mientras corría las bases, lo obligó a pasar nuevamente por el quirófano y lo limitó a apenas 21 juegos.

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Pactó con los Giants en 2023, pero en abril se lastimó el hombro luego realizar un tiro a la segunda base. De inmediato, lo operaron y perdió toda la temporada. Trabajó en su rehabilitación y llegó a un acuerdo de liga menor con invitación a los campos primaverales con los Red Sox a mediados de diciembre de 2023.

Pérez se mantuvo activo estos últimos años en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC). Volvió a la invernal tras cinco años de ausencia con los Indios de Mayagüez en 2021-22, pero fue dejado en libertad en 2024 y firmó con los Leones de Ponce. En el pasado torneo, militó con los Gigantes de Carolina.