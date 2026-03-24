Arlington, Texas. Carter Baumler pensaba que iba a dejar el fútbol. En lugar de eso, se quedará un tiempo.

La visita al montículo que recibió Baumler el lunes por la noche por parte del entrenador de los Rangers de Texas, Skip Schumaker, no fue para retirar al diestro novato de su última salida en los entrenamientos de primavera, sino más bien para hacerle saber que había entrado en la lista del día inaugural.

Schumaker salió del banquillo después de que Baumler retirara a los dos primeros bateadores de los Kansas City Royals en la quinta entrada. El receptor de Texas Danny Jansen y los cuatro jugadores de campo también estaban en el montículo cuando el nuevo capitán de los Rangers le dijo al relevista de 24 años que comenzará la temporada en el bullpen de Texas.

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“No me lo esperaba. Yo estaba como, ¿por qué viene aquí? Y se subió al montículo y me dijo que estaba en el equipo”, dijo Baumler durante una entrevista televisada en la Red Deportiva de los Rangers. “Quiero decir, honestamente, pensé que me estaban sacando del juego. ... Obviamente, cada vez que el gerente sale, por lo general está hecho “.

Jansen dio unas palmaditas con su guante de receptor en el pecho de Baumler y los jugadores de cuadro le felicitaron. Baumler, que buscaba hacer su debut en las Grandes Ligas después de nunca haber lanzado por encima de Doble-A, tenía una gran sonrisa en su rostro, pero se serenó lo suficiente como para ponchar a Isaac Collins con una bola rápida de 96.8 mph para terminar la entrada.

En sus ocho partidos de entrenamiento primaveral, Baumler permitió una carrera y ponchó a 10 en 9 1/3 entradas.

Baumler abrazó a Schumaker cuando regresó al banquillo tras el tercer out, y luego fue recibido por sus compañeros de equipo, que le chocaron las manos.

Baumler fue seleccionado por Baltimore en la quinta ronda del draft amateur de 2020 fuera de la escuela secundaria en Iowa y se sometió a una cirugía Tommy John poco después. Lanzó en la organización de los Orioles de 2022 a 25, pero quedó fuera de su lista de 40 jugadores el otoño pasado. Fue recogido por Pittsburgh en la primera ronda del draft de la Regla 5 en las reuniones de invierno en diciembre y canjeado a Texas el mismo día.

“Hace unos años nunca habría esperado esto”, dijo Baumler. “Mirando atrás... Me alegro de haber agachado la cabeza y haber seguido martilleando”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.