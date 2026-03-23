El telón del Sweet 16 del Buzzer Beater en la categoría junior masculino sube este martes a las 9:30 a.m. con un choque entre el primer clasificado, Family Christian de Ponce, y el sembrado número 16, Presby de Carolina, en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

El presidente y fundador del torneo, Bryan Eloy García, destacó a Primera Hora que pese a la diferencia en clasificación, el choque genera grandes expectativas. En contraste con la categoría senior -donde había un claro favorito-, en esta división el panorama luce mucho más parejo.

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“Todos los equipos están parejos y de los primeros 10 clasificados, cualquiera podría ganar. Así que va a ser bien interesante lo que puede pasar de mañana (martes) en adelante en este torneo”, expresó García.

Aunque Family Christian dominó la temporada regular, Presby llega con argumentos sólidos para dar la sorpresa, liderado por Ivaniel López, uno de los canasteros más dominantes de la categoría e hijo del exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Iván López.

“Este joven anotó 28 puntos, capturó 27 rebotes y sumó ocho bloqueos en el partido donde se ganan al Instituto del Desarrollo del Niño (IDN) de San Juan para avanzar al Sweet 16. Tiene un futuro enorme", relató.

“A pesar de ser el clasificado número 16, Presby tiene grandes opciones de salir y sorprender al equipo número uno de Puerto Rico”, agregó García.

La acción continuará a las 11:00 a.m. con el enfrentamiento entre el Colegio San Felipe de Arecibo y el Colegio Adianez de Guaynabo. A las 12:30 p.m., San Juan Bosco se medirá a uno de los favoritos, Caguas Private School (CPS).

“El equipo de San Juan Bosco, yo creo que es una nota positiva porque es un programa prácticamente que nunca había estado en un escenario como este. Es la primera vez que un equipo de esa institución adelanta a los mejores 16 en cualquier categoría del Buzzer Beater”, comentó García.

La jornada seguirá a las 2:00 p.m. con CIEM Private School de Carolina enfrentando al Colegio de Diego de Carolina. CIEM viene de eliminar al quinto clasificado, Vigotsky Bilingual Academy de Barceloneta, en un triunfo significativo.

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“Es un alivio y una gran victoria para ese programa, que busca volver a la élite del baloncesto escolar”, añadió.

Por su parte, el Colegio de Diego es un equipo a seguir bajo la dirección del excanastero Larry Ayuso.

Posteriormente, a las 3:30 p.m., saltarán al tabloncillo PRBSA de Morovis ante Kingdom de Dorado.

En otra tanda de la tarde, a las 5:00 p.m., el Colegio San José chocará con Jireh Kingdom de Río Grande, seguido por el duelo de las 6:30 p.m. entre NW Bilingual Academy y San Ignacio de Loyola.

El cierre de la jornada, pautado para las 8:00 p.m., tendrá como protagonistas al Colegio Roque Díaz Tizol de Yabucoa frente a Bayamón Military Academy.

Acción en la juvenil

El Elite 8 de la categoría juvenil también inicia este martes. A las 9:30 a.m., CPS se enfrentará a Bayamón Military Academy.

Luego, a las 11:00 a.m., IDN chocará con el Colegio Cohelet de Las Piedras.

A las 12:30 p.m., Family Christian de Ponce se medirá a PRBSA de Morovis, mientras que a las 2:00 p.m. Adianez enfrentará a Jireh Kingdom de Río Grande.

Un Elite 8 femenino

En la rama femenina, la emoción se hará sentir con el Elite 8 junior en horas de la tarde. La acción comenzará a las 3:30 p.m. con Bayamón Military Academy frente al Colegio San Conrado de Ponce.

A las 5:00 p.m., Young Ambassadors Academy (YAA) de Cabo Rojo chocará con NW Bilingual Academy, mientras que a las 6:30 p.m. el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Hatillo enfrentará a Leadership Christian Academy.

El cierre será a las 8:00 p.m., cuando la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico (ECEDAO) de Salinas se mida a Saint Francis School.