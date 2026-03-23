El exgrandesliga Juan “Igor” González fue nombrado este lunes nuevo dirigente de los Azucareros de Yabucoa en el Béisbol Superior Doble A, confirmó la propia liga a través de una publicación en sus redes sociales.

González asumirá el cargo tras la renuncia de Edwards Guzmán, a pesar de contar con un récord positivo de 7-3. Antes de la pausa del Clásico Mundial de Béisbol, Yabucoa presentaba marca de 7-1, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas; una ante los Grises de Humacao y otra frente a los Jueyeros de Maunabo.

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Los Azucareros volvieron a la ruta ganadora y al primer puesto de la sección Sureste con foja de 8-3 tras derrotar el domingo por 6-2 a los Guerrilleros de Río Grande, bajo la dirección interina del también jugador Carlos Dávila.

Carlos Torrens, Eddie Márquez, Pito Fonseca, Jancarlos Ortiz, Kenneth Declet y Heriberto Bermúdez son los nombres que integrarán el cuerpo técnico del dos veces Jugador Más Valioso en las Mayores.

González regresará como piloto en el Béisbol Doble A, luego de mantenerse al frente de los Mets de Guaynabo hasta la eliminación del equipo en la semifinal A de la sección Metro la pasada temporada.

Los metropolitanos fueron barridos por los Guardianes de Dorado en tres choques de la primera etapa de la postemporada, luego de haber finalizado la fase regular en el primer puesto de su área con marca de 14-6.

En las últimas seis temporadas, González suma dos títulos nacionales y un subcampeonato. El primer cetro lo alcanzó con los Grises en 2021. Humacao acabó con una sequía de 70 años sin un campeonato nacional.

Para el 2022 asumió la dirección de los Toritos de Cayey y los guió al título nacional. Fue un ‘back to back’ para él. Y en 2023 se colocó a un juego de repetir el cetro con los Toritos, antes de caer frente a los Arenosos de Camuy en un séptimo y decisivo partido.