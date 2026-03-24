La temporada 2026 de las Grandes Ligas del Béisbol se pondrá en marcha este miércoles con un único duelo inaugural cuando los Giants de San Francisco reciban a los Yankees de Nueva York en el Oracle Park.

La llamada “tanda grande” llegará el jueves cuando el resto de los equipos entren en acción en el tradicional Opening Day.

Puerto Rico volverá a tener presencia con alrededor de 23 peloteros boricuas o de ascendencia puertorriqueña. Al momento de dicha publicación, existe la posibilidad de que la cifra aumente a 25 dependiendo de los movimientos finales en los rósters este martes, en el último día de ‘Spring Training’.

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Y es que los nombres de los boricuas Abimelec Ortiz, con los Nationals de Washington y de Trei Cruz, con los Tigers de Detroit, todavía figuran en el listado de los 40 jugadores de sus novenas, lo que los mantiene en la órbita de debutar en las Mayores.

Ortiz, quien arribó a Washington desde los Rangers de Texas por un cambio que involucró al lanzador MacKenzie Gore, viene de una sólida temporada en 2025. Entre Doble A y Triple A, acumuló 25 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas y 85 anotadas en 130 juegos. Su promedio fue de .257. En estos campos de primavera, bateó apenas .188, con tres hits en 16 turnos.

Cruz, por su parte, bateó para .279, con 13 jonrones y 66 carreras remolcadas. El hijo del exjugador de Grandes Ligas José “Cheíto” Cruz Jr. y nieto del legendario José “Cheo” Cruz, promedió .241 en 20 juegos de los entrenamientos de primavera.

A continuación, un vistazo a los jugadores boricuas en el Opening Day.

Dodgers de Los Ángeles

El taponero Edwin “Sugar” Díaz llega como una de las caras principales del bullpen de los bicampeones defensores Dodgers de Los Ángeles tras firmar el pasado diciembre un contrato de $69 millones por tres temporadas. Su pacto lo convirtió en el relevista mejor pagado anualmente en la historia de las Grandes Ligas.

Su 2025 fue dominante con una efectividad de 1.63, 28 salvamentos y 98 ponches, números que le valieron su tercer Premio Trevor Hoffman como Relevista del Año.

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Foto de equipo 2026 de Edwin Díaz con los Dodgers. ( Brynn Anderson )

Sin embargo, no todo es positivo para la novena de Hollywood. Enrique “Kike” Hernández comenzará la temporada en la lista de lesionados de 60 días tras una cirugía en el codo izquierdo. El utility ganó la pasada campaña su tercer anillo de Serie Mundial.

Mets de Nueva York

El campocorto Francisco Lindor va a la mitad de su contrato de 10 años y $341 millones con los Mets de Nueva York.

Aunque una cirugía en la mano izquierda limitó su participación a cinco partidos en los entrenamientos primaverales, el cagüeño parece estar listo para el primer día.

En 2025, disputó 160 de los 162 juegos. Bateó.267, con 31 jonrones, 31 bases robadas, 86 remolcadas y 117 marcadas. Logró su segunda campaña de 30-30.

En las filas de la novena metropolitana también se encuentra el jugador de ascendencia boricua y antesalista Mark Vientos.

Yankees de Nueva York

El relevista Fernando Cruz regresa con los Yankees tras evitar el arbitraje con un contrato de $1.4 millones y un año.

En su primera campaña en el Bronx, concluyó con efectividad de 3.56, 72 ponches y dos salvamentos. Su marca fue de 3-4 en 48 entradas trabajadas.

Blue Jays de Toronto

Aunque en el róster de los Blue Jays de Toronto, el derecho José Berríos no estará listo para el inicio de la temporada después de que le diagnosticaran una fractura por estrés en el codo derecho. Al momento, no aparece en la lista de lesionados.

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Va a su quinta temporada de un contrato de siete años y $131 millones que firmó previo a la campaña de 2022.

El bayamonés culminó el 2025 con foja de 9-5, efectividad de 4.19 en 166 entradas lanzadas. Se perdió la postemporada, en la que su equipó cayó en el Clásico de Otoño ante los Dodgers debido a una inflamación en su codo derecho.

José Berríos ( Jim Rassol )

En Toronto, también está el toletero de raíces boricuas George Springer. En la última temporada, registró un promedio de .309 con 32 vuelacercas y 84 impulsadas.

Astros de Houston

El jugador de cuadro Carlos Correa regresa a las filas de los Astros de Houston, bajo la dirección del también puertorriqueño Josué “Joe” Espada.

El boricua volvió a la organización con la que debutó en 2015 durante la fecha límite de cambios de 2025, tras dos temporadas y poco más con los Twins de Minnesota. Entre ambos conjuntos, bateó para .276 con 13 cuadrangulares y 52 remolcadas en 144 juegos.

Tigers de Detroit

Javier Báez encara su decimotercera temporada en Grandes Ligas, quinta con los Tigers. El bayamonés firmó en 2021 un contrato de seis campañas y $140 millones con Detroit.

En el 2025, que fue elegido al Juego de Estrellas, registró un promedio de .237, con 12 jonrones y 57 impulsadas.

Javier Báez ( Chris Szagola )

Riley Greene, de ascendencia boricua, también juega en Detroit.

Giants de San Francisco

El jardinero Heliot Ramos continúa su consolidación en las Mayores con los Giants.

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En su carrera, que inició en 2024, suma 312 juegos en la ‘Gran Carpa’, con 299 imparables, 44 cuadrangulares, 143 remolcadas, 148 anotadas, 12 bases robadas y un promedio de .255.

El maunabeño fue uno de los 17 peloteros puertorriqueños que debutaron en el Clásico Mundial de Béisbol.

Diamondbacks de Arizona

El antesalista Nolan Arenado, quien vistió por primera vez los colores Puerto Rico en el Clásico, va a su temporada número 14 y su primera con los Diamondbacks de Arizona. Llega luego de un cambio en enero desde los Cardinals de San Luis.

Nolan Arenado ( Ross D. Franklin )

Arenado, ganador de 10 Guantes de Oro, bateó en 2025 para .237 con 12 cuadrangulares y 52 carreras impulsadas.

De otro lado, aunque se mantiene subiendo y bajando entre liga menor y las Mayores, el receptor Adrián del Castillo iniciará su tercera campaña en Arizona.

Athletics

El jugador de cuadro Darell Hernáiz, de 24 años, comenzará su tercera temporada con los Athletics.

En 2025 disputó 51 duelos, promediando .231 con dos jonrones, 16 carreras impulsadas y 17 anotadas.

Por su parte, Carlos Cortés, quien debutó en la ‘Gran Carpa’ en julio del año pasado, dejó buena impresión en 42 partidos. Bateó .309, conectó cuatro cuadrangulares y sumó 14 carreras impulsadas junto a 11 anotadas.

Ambos debutaron con el Team Rubio en el certamen mundialista.

Red Sox de Boston

Tras superar una cirugía Tommy John en 2024, Jovani Morán vuelve con los Red Sox de Boston del dirigente boricua Alex Cora desde el primer día. En la pasada campaña solo vio acción por cuatro capítulos. Permitió tres carreras para una era de 6.75

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Orioles de Baltimore

En los Orioles de Baltimore, estará el hawaiano-boricua Rico García.

Después de empezar el 2025 con los Mets y tener un juego con los Yankees, llegó en agosto a los Orioles, donde estuvo en el 2022. Entre las tres novenas, concluyó con récord negativo de 0-2. Su efectividad fue de 3.15 en 34.1 entradas.

Reds de Cincinnati

Emilio Pagán permanecerá en los Reds de Cincinnati luego de firmar el pasado diciembre un contrato de dos temporadas y $20 millones en la agencia libre.

Viene de salvar 32 juegos con efectividad de 2.88 en 68.2 entradas. Ponchó a 81 bateadores.

Rockies de Colorado

El versátil Willi Castro, que también jugó el certamen mundialista con el equipo boricua, abre una nueva etapa con los Rockies de Colorado.

Colorado y Castro lograron un pacto de dos años por $12.8 millones el pasado enero.

El jugador, de 28 años, pasó la última temporada con los Twins y los Cubs de Chicago, bateando para .226 con 11 cuadrangulares y 33 carreras impulsadas.

Royals de Kansas City

El lanzador de ascendencia boricua Seth Lugo va a su primer año de una extensión de contrato por dos campañas y $46 millones que incluye una opción de activación para la temporada 2028 que pactó con los Royals de Kansas City el pasado verano.

Cerró la campaña 2025 con récord de 8-7, efectividad de 4.15 en 145.1 episodios lanzadas y 125 ponches.

Seth Lugo

Por su parte, el joven Jac Cagliante debutó en Grandes Ligas a inicios de junio de 2025 y vuelve a vestir los colores azules. En 62 juegos, promedió .157.

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Twins de Minnesota

El receptor Víctor Caratini vestirá por primera vez el uniforme de los Twins. Lo hará debido a que llegó a un acuerdo de dos años por $14 millones en enero.

Caratini, de 32 años, jugó las últimas dos temporadas con los Astros. En la campaña anterior, bateó para .259, con 12 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas, en 114 juegos.

Padres de San Diego

Luis Campusano, de sangre boricua y dominicana, intentará retomar un buen paso con los Padres de San Diego luego de una complicada temporada 2025 en la que vio acción limitada. No logró conectar imparable y sumó seis boletos gratis.

En contraste, otros puertorriqueños que fueron protegidos en sus róster al cierre de la pasada campaña o invitados al ‘Spring Training’ como Nelson Velázquez, Edwin Arroyo, Bryan Torres, Luis Vázquez, José Miranda, Elmer Rodríguez-Cruz, Alexis Díaz, Johnathan Rodríguez, Vimael Machín y José Espada iniciarán el año en ligas menores.