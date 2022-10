Aunque es un reputado entrenador de baloncesto, el vigente dirigente del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico y de los campeones del Baloncesto Superior Nacional, los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón admite que es un fanático de primera fila del béisbol de las Grandes Ligas y sobre todo de los peloteros boricuas.

Por eso, Colón considerada que ayer domingo vivió una “experiencia de vida” cuando pudo presencia en primera fila la ceremonia de despedida que los Cardinals de San Luis le hicieran a su estelar receptor boricua, Yadier Molina, en conjunto con el toletero dominicano Albert Pujols, en el marco del último partido de temporada regular de la novena en su parque local este año.

Colón fue llevado al estadio como invitado especial de Molina junto a su asistente técnico en las filas Vaqueras, Luis Camacho, y el gerente general del equipo, Wilfredo Pagán, y sus respectivas esposas. El grupo vivió en San Luis una gran experiencia viendo como esa ciudad que respira y suspira por los Cardinals se desbordó en expresiones de amor hacia el doradeño Molina, quien es apoderado de los Vaqueros y por lo tanto, el jefe de todos ellos.

“!Wow! Vivir esta experiencia ha sido brutal. Nosotros en Puerto Rico sabemos que Yadier es grande y una de las figuras más grandes de peloteros de esta generación. Pero cuando llegas a San Luis y vez el agradecimiento y el respeto que le tienen todos los fanáticos unos se maravilla. Este es un ‘baseball town’ completo y lo único que hay para Yadier aquí es amor. Y tu hablas con la gente y te dice que no están listos para ver al equipo sin él”, precisó Colón, admitiendo estar más que agradecido por haber sido invitados por Yadier Molina y su agente Melvin Román para presenciar su despedida.

“Fue algo lindo. Impresionante. Una experiencia de vida”.

Colón, quien destacó ser un seguidor del pelotero boricua y por lo tanto tuvo unos años de ser un ferviente seguidor de los Yankees de Nueva York de Bernie Williams, Jorge Posada y Rubén Sierra junto a las leyendas Derek Jeter, Mariano Rivera, entre otros, comentó que si guarda algo bien grabado en su mente de la ceremonia del domingo eso fueron las palabras de Adam Wainwright cuando declaró que Molina es el jugador más inteligente que ha visto en el béisbol.

Yadier Molina se emocionó al hablar ante el público sobre su madre. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Eso que dijo Wainwright de Yadier fue bien emotivo y soltó las emociones. Fueron palabras mayores”, destacó Colón.

Consultado si como muchos se ha preguntado porque Molina se retira cuando aún sigue demostrando en el terreno ser uno de los mejores receptores del juego, Colón apuntó que por lo que ha hablado con el pelotero este le ha dicho que ya lo ha dado todo y lo ha dejado todo en el terreno.

“Él ya tiene su plan de vida. Tiene su familia que echar adelante, su esposa e hijos. Y está en el plan de iniciar su carrera como dirigente. Él sin dudas es un cerebro dentro del terreno y llevará todo ese conocimiento a la fase de dirigente. No me queda dudas”, apuntó Colón.

Le brinda sus consejos como entrenador nacional

En estos días, Colón incluso comparte una similitud con Molina. Ambos son dirigentes nacionales de las principales selecciones del país en sus respectivos deportes. Y con la ventaja de años como entrenador, Colón definitivamente ya ha hablado con Molina sobre lo que le ha servido a él para ser exitoso y manejarse en la posición de entrenador nacional.

“Hemos hablado un poco de eso. Pero a decir verdad, en el puesto que le han asignado como dirigente para el Clásico Mundial, Yadier va a estar súper bien. Si hay alguien que ha estado ahí y conoce cómo es la cosa, y ha sido el Líder y Capitán de este equipo, ese es Yadier. Él es un aglutinador y va a tener éxito”, destacó Colón.

En contraposición, Colón reveló que ver el retiro de Molina le ha hecho a él entender algo claramente. Y es que el deportista y entrenador debe saber reconocer cuándo llega la hora de retirarse.

La bandera de Puerto Rico hizo su aparición en las gradas del Busch Stadium. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Lo que he vivido a mí me ha servido para reforzar mi teoría de que a todo el mundo le debe llegar una hora en la que debe reconocer que es la hora de retirarse. No porque le vayan a hacer a uno una gira de despedida como le han hecho a é, sino porque uno debe determinar en algún momento hasta aquí llegue y moverse a hacer otra cosa. Para mí eso ha sido clave en esta experiencia”, reflexionó Colón.

Por último, Colón también guardará la memoria de haber visto en el partido a Pujos conectar el jonrón 702 de su carrera.

“Fue una experiencia para pelos. Cuando le tocaba a él y a Yadier ir al bate tu veías como 50,000 personas en el estadio se ponían de pie. Electrificante. Como lo aplaudían y de momento para cada pitcheo se quedaban callados hasta que batearan. Pero es que en San Luis se vive algo especial. Nosotros no lo podemos comprender. Esa una cultura total detrás del equipo. Desde que llegas al aeropuerto lo único que vez es a gente vestidos de rojo. Desde niños, ancianos, adultos y hasta mascotas, todos llevan o una gorra o una camisa con alusión al equipo”.