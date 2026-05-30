San Luis. Nelson Velázquez conectó un jonrón de tres carreras e Iván Herrera y Thomas Saggese añadieron jonrones solitarios, impulsando a los Cardinals de San Luis a una victoria de 6-5 sobre los Cubs de Chicago en el primer encuentro de la temporada entre los equipos el viernes por la noche.

Velázquez, ascendido desde Triple A Memphis antes del partido, conectó un jonrón con el primer lanzamiento que vio, empatando el juego 3-3. Fue su primer partido en las Grandes Ligas desde el 23 de junio de 2024, cuando jugaba con Kansas City. En 2023, se fue de 0-6 en partidos contra los Cachorros, equipo para el que jugó en 2022-23.

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Nelson Velázquez is playing in his first Major League game in nearly two years - and he homered in his first at-bat! pic.twitter.com/J0NEDXKC6o — MLB (@MLB) May 29, 2026

Los Cadinals pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. Llegaban al partido tras haber ganado sus dos últimos encuentros y haber perdido los diez anteriores.

Gordon Graceffo (4-1) se llevó la victoria con una entrada impecable como relevista.

Riley O’Brien, el sexto relevista utilizado, consiguió su decimocuarto salvamento. Permitió una carrera cuando Pete Crow-Armstrong anotó con un batazo de out de Michael Busch.

Shota Imanaga (4-6) trabajó 5 1/3 entradas y permitió cinco carreras y cinco hits.

José Fermín impulsó una carrera con un sencillo en la octava entrada con dos outs, ampliando la ventaja a 6-4.

Herrera puso a San Luis arriba 5-4 con un jonrón solitario en la quinta entrada. Ha conectado jonrones en tres de sus últimos ocho partidos.

Saggese conectó su primer jonrón de la temporada en la cuarta entrada con dos outs, empatando el partido 4-4. Fue el cuarto jonrón de su carrera.

Chicago se puso arriba 4-3 en la segunda entrada con un sencillo productor de carrera de Busch, quien conectó tres hits.

Happ puso a los Cubs arriba 3-0 con un jonrón de dos outs ante el abridor Andre Pallante, quien lanzó tres entradas. Fue el tercer juego consecutivo en el que Happ conecta un jonrón.