La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) tiene en sus manos una controversia por resolver luego de que se hiciera pública una carta en la que la Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua (LBPN) reclama que la CBPC aclare su situación como “socio pasivo” de la entidad, y que en caso de no hacerle, se le devuelvan más de $66,000 e intereses que Nicaragua pagó como condición para encaminar su membresía en la CBPC.

En el documento obtenido por Primera Hora, el presidente de la LBPN, Pancasán Arce, detalla punto por punto presentaciones, documentos y contactos hechos por la organización que preside en busca de unirse como miembro o al menos ser invitados a la Serie del Caribe infructuosamente.

Explica por ejemplo, que desde el 2004 han mostrado interés en ser parte de la CBPC y que su solicitud fue aceptada como “socios pasivos” bajo la condición de que cumplieran ciertos requisitos financieros y organizativos, con una eventual meta y posibilidad de ser incorporados plenamente.

Arce dice en el documento que en otra instancia, en 2011 realizaron una presentación en Santo Domingo, sede de la CBPC, delineando sus avances como organización y que allí se les informó que ante la posibilidad de expandir la cifra de países participantes en la Serie del Caribe, Nicaragua “se convertía en un candidatos con grandes posibilidades ya que Colombia y Panamá tenían serias dificultades organizativas”.

Agregó el presidente, que además en 2013 solicitaron su inclusión en la Serie del Caribe, lo cual le fue negado al informarle la CBPC que ya sostenían negociaciones avanzadas con otros dos países que tendrían prioridad, por lo que la CBPC no estaba en condiciones de invitar a Nicaragua a la Serie del Caribe de ese año.

En ese mismo año, la LBPN alega que pidió una aclaración de su situación, ya que durante ocho años habían demostrado interés y además habían pagado una cifra de $66,000, $46,000 de los cuales fueron entregados en el 2004, y pagaron $2,500 anuales desde ese año sin recibir beneficio.

La LBPN indicó que tras varias reuniones citadas y comunicaciones fallidas adicionales, pensaban “ingenuamente que la LBPN sería invitada a participar en la Serie del Caribe tras la exclusión de Cuba este año”

“Claramente no quieren que seamos miembros de la Confederación del Caribe y mucho menos que participemos de la Serie del Caribe a pesar que hemos demostrado con total dignidad tener capacidad económica, organizativa, y sobretodo, calidad deportiva para que se nos diera una oportunidad que, por lo visto, jamás se nos dará”, dice Arce en el documento.

“Conscientes de que la Confederación tiene derecho pleno de hacer miembro activo e invitar al país que les convenga y así decida, por este medio solicitamos formalmente se nos ofrezca una explicación respecto a nuestra situación con la Confederación de forma honesta y clara”, dice la misiva.

“De no ser así, esperamos tengan la diferencia de devolver, con intereses incluidos, lo invertido por nuestro país para ser miembro de la Confederación del Caribe de la cual, en 15 años que llevamos de existir como liga de béisbol, no hemos recibido un solo beneficio de su parte”, finaliza la carta.

Al ser abordado sobre el asunto, el Comisionado de la CBPC, Juan Francisco Puello Herrera, dijo que la carta “la misma LBPN la hizo pública la carta. Asuntos del béisbol no se hacen públicos. Se le enviará el documento a cada uno de los presidentes de las ligas y ellos llegarán a la opinión que habremos de tomar. La vamos a estudiar y tomaremos na decisión”.

Panamá fue invitado el año pasado y este año regresó junto a Colombia quien tomó el espacio dejado por la ausencia de Cuba. Panamá fue campeón en el 2019 y Colombia se despidió de esta serie con marca de 0-5.

En cuanto al tema de Cuba, que no vino a esta Serie del Caribe, no está invitada a la del año próximo en Mazatlán, México, Puello no quiso entrar en detalles del por qué de la decisión y sobre el futuro de los cubanos en estos eventos.

“No hubo ningún rompimiento con Cuba ni nada. Uno invita a quien uno entienda. Hay cosas que se ven y otras que no dentro de una organización. Hay aspectos que prefiero no comentar”, dijo Puello.

“Siempre hay decisiones que se pueden modificar, pero hasta ahora Colombia y Panamá son los invitados. Lo de Cuba es un asunto interno que se tomaron unas decisiones. Inciden muchas cosas, pero prefiero no comentar sobre eso, porque siempre un asunto se puede modificar”, concluyó el comisionado.