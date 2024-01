Al comienzo de este año electoral, las promesas en el ámbito político no están escasas y eso incluye al deporte. Este es el caso del pueblo de Arecibo, donde se han hecho expresiones en las que prometen, como campaña electoral, la construcción de un nuevo estadio para el anticipado regreso de los Lobos de Arecibo a la pelota invernal.

El presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Juan Flores Galarza, confirmó a Primera Hora que figuras del entorno político que aspirarán a puestos este año, en Arecibo, le han comunicado que tienen intenciones edificar un nuevo estadio de béisbol cerca del área donde está ubicado el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

“No es un rumor”, contestó Flores Galarza sobre la posible construcción de un estadio de béisbol en Arecibo.

“No me he reunido con empresarios. Yo me he reunido con el secretario de Recreación y Deportes. Me han llamado personas, que me voy a reservar los nombres, pero que están en la política actualmente, que son líderes de ese sector y que posiblemente estarán aspirando a posiciones en esa área. Ellos me han expresado que, en sus plataformas de campaña, van a incluir traer de vuelta el béisbol a Arecibo”, indicó el presidente de la LBPRC a este diario.

Bernie Williams jugó para los Lobos de Arecibo en la pelota invernal boricua. ( Archivo )

A pesar de que todavía no hay un estimado del costo de la construcción de un nuevo parque, Flores Galarza señaló que la única opción viable para hacerlo realidad sería realizar una alianza pública privada en la que el municipio, Gobierno y empresa privada acuerden la inversión necesaria para traer de vuelta la pelota a la Villa del Capitán Correa.

El presidente del béisbol invernal dijo que al momento no ha sido acercado por empresarios interesados en revivir a los Lobos. Sin embargo, destacó que la liga está dispuesta a facilitar el proceso para las personas que tengan intenciones de invertir en el regreso de la recordada franquicia arecibeña.

“Nosotros estamos abiertos para ser facilitadores en las personas que estén interesadas para orientarlos en las cosas que necesiten hacer, y estamos dispuestos a cooperar con el alcalde que sea. A nosotros no nos importa la administración que sea, a nosotros lo que nos importa es que el béisbol reviva en el norte como lo estamos viviendo aquí (Caguas)“, aseguró.

Un juvenil Carlos Beltrán jugó con los Lobos de Arecibo en la liga invernal boricua. En la imagen, con 21 años, en un turno al bate con Arecibo en 1998. ( Archivo )

La última temporada de los Lobos de Arecibo en la pelota invernal fue en 2009-10 y luego se trasladaron a San Juan. Desde ese entonces, hay un vacío en el norte de la isla cuando de béisbol se habla. Una región que siempre se ha destacado por su pasión por este deporte y que cuenta con seis equipos en el Béisbol Superior Doble A aparte de ser cuna de algunos de los más celebrados peloteros puertorriqueños de la historia tal como los manatieños Carlos Beltrán y los hermanos Tony y Javier Valentín, los vegabajeños Juan ‘Igor’ González e Iván Rodríguez y el vegalteño Bernie Williams.

Aunque la LBPRC se ha destacado por su formato de seis equipos a través de su historia, Flores Galarza comentó que no tendría problemas con incluir a una séptima franquicia en el torneo debido a la gran fanaticada que atraerían los Lobos.

“Los Lobos llenan un espacio que está huérfano del béisbol profesional. Por lo tanto, estratégicamente traer a los Lobos es bueno. Si finalmente son siete, no importa. Se hace un itinerario de siete en donde todas las noches juegan seis equipos y uno descansa”, explicó.

Sobre el abandonado Estadio Luis Rodríguez Olmo, Flores Galarza comentó que es administrado por el Departamento de Recreación y Deportes y la agencia está dispuesta a cederle el parque al municipio “bajo ciertos términos y condiciones”.

La maleza arropa lo que era el terreno de juego en el Estadio Luis Rodríguez Olmo en esta foto tomada en el 2023. ( Carlos González )

El interés de que el parque pase a la administración municipal estriba en poder acondicionarlo como una posible casa temporera para un retorno de los Lobos antes de lograr completar la construcción de un nuevo estadio. No obstante, tal vez otra opción más viable sería poder utilizar temporeramente el Estadio Pedro Román Meléndez de Manatí.

Sea lo que sea no hay una fecha vislumbrada para que el regreso de los Lobos sea una realidad a menos que las promesas de campaña se conviertan en ofrecimientos cumplidos. El tiempo dirá.