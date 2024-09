Juan ‘Igor’ González dijo que, si le consideran para dirigir en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, él pondrá esa gran oportunidad en las manos de Díos.

González recién dirigió a la Selección Sub-23 que quedó subcampeona del mundo en China y une ese logro a los que ya ha alcanzado como dirigente, como su campeonato en el Béisbol Superior Doble A.

En noviembre, regresará al mando de la Selección Nacional que representará a Puerto Rico en el torneo Premier 12. Esa Selección es de nivel adulto. Y se le preguntó a su llegada a Puerto Rico con la Sub-23 que cuál sería su próximo paso en base a los logros que ha conseguido.

Respondió que él trabaja y Dios dispone.

“Dios sabrá cuál es el próximo paso. Yo sigo trabajando, aprovechando las oportunidades. Si el Mundial es el próximo paso, eso Dios lo sabe. No está en mis manos”, respondió en referencia al Clásico Mundial.

El próximo Clásico será en el 2026. Los grupos de ese Clásico ya están repartidos. Puerto Rico será una de las sedes del evento. El equipo de Puerto Rico es organizado por la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que es el organismo que le ha dado a González las oportunidades de dirigir sus selecciones.

Figuras como Edwin Rodríguez, Yadier Molina han dirigido los equipos de Puerto Rico en algunos Clásicos. Para el próximo Clásico, también debe haber candidatos como Alex Cora, Josué Espada y el mismo Molina.

González abundó que su éxito con la Selección Sub-23 fue darles confianza a los peloteros y ayudarlos en algunos detalles técnicos, además de ser “uno de ellos”.

“Lo primero que hago es darles confianza. Llegaron hasta aquí y se sienten intimidados. Los corrijo cuando hay que hacerlo. Les digo que jueguen su juego, que no hagan más de lo que pueden hacer. Les digo que vayan absorbiendo lo que les puede ayudar para ser mejores peloteros. Y ellos captan el mensaje. Yo también relajo con ellos porque son jóvenes, son de otra época. Yo bajo a ese nivel y me ha dado éxito a nivel internacional, que no es fácil”, dijo.