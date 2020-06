A pesar de que la nueva orden ejecutiva emitida el domingo por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, extendió el toque de queda al menos hasta el 22 de julio, encaminó el regreso a labores en el sector público, en los sistemas de enseñanza público y privado, la transportación colectiva y el regreso de eventos deportivos de ligas profesionales, el lenguaje es tan general y sujeto a otras disposiciones que no arrojó luz sobre al menos uno de los dos torneos que aún esperan por saber si reanudarán.

La parte referente al deporte es tan ambigua que al menos para la Federación de Béisbol de Puerto Rico, que espera por una posible reanudación del torneo de Béisbol Superior Doble A, no mejoró mucho el ambiente para una posible reanudación.

“A mí (la orden) no me dice que vamos caminando para así jugar. Me tienen en el aire y tenemos que esperar la orden del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que me imagino que pedirán que uno establezca los protocolos, se los envíen y ellos los aprueban”, dijo José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

“Dice que se permite, aunque no hemos visto el formato que propone el DRD. Pero económicamente, aunque abran, va a ser cuesta arriba porque la pregunta no es si se puede jugar o no. Más importante es cuándo vamos a terminar”, agregó.

En la nueva orden ejecutiva del domingo, se permitirá “dentro de los horarios permitidos en el toque de queda, reanudar el entrenamiento deportivo y recreativo individual, colectivo de equipo completo. A partir del 15 de julio se permitirá dentro de los horarios permitidos en el toque de queda, a reanudación de eventos deportivos únicamente de las ligas profesionales, con excepción de los deportes de contacto como el boxeo, entre otros”.

El otro torneo profesional que aún tiene esperanzas de reanudar lo es el Baloncesto Superior Nacional (BSN), el cual no pudo ser contactado ayer.

Además, se incluye que se autoriza la reapertura de ‘venues’ para eventos y conciertos presenciales cumpliendo con los estándares del CDC, del Departamento de Salud, las normas de COVID-19 de PR-OSHA incluyendo la separación de seis pies, el uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y la desinfección diaria del establecimiento.

Igualmente se indica que los productores serán responsables de seguir los planes de control de riesgo establecido por los ‘venues’ y que “los que se usen para llevar a cabo eventos deportivos deberán cumplir, además, con las normas y directrices específicas para cada una de las actividades permitidas, y con los detalles de protección para la realización de estas, que promulgue el Departamento de Recreación y Deportes a esos fines”.

Según Quiles, económicamente será muy difícil porque anticipa que, aunque la mayoría de las facilidades que utiliza la Doble A son propiedades municipales o del DRD, la orden ejecutiva no especifica quién cubriría los gastos de las labores de limpieza, desinfección, y suministros de equipo protector a todas las personas que laboran en los parques, por ejemplo. Este entiende que pasaría a las manos de los equipos.

“En nuestro país, si hay una fatalidad, siempre puede aparecer un amigo legal que lo va a llevar hasta las últimas consecuencias para tratar de sacar provecho de eso. Y vi en la orden ejecutiva que los torneos profesionales podrán abrir y acoger gente bajo su responsabilidad. ¿Cual es la responsabilidad? Y si un fanático sale del parque, se va a un cafetín y se contagia y vuelve y entra al parque, ¿la culpa es de la liga? ¿Si hay una segunda ola en Estados Unidos, no la habría en Puerto Rico?”, cuestionó.

Hace unos meses, Quiles envió al DRD una carta solicitando ayuda económica para los equipos ya que habría menos o ningún aficionado en las gradas. Y aclaró que no sería del presupuesto del DRD, sino de los alrededor de $2,000 millones que envió el gobierno federal para ayudar a las instituciones por los problemas económicos provocados por la pandemia. Aún no le han contestado.

“No hay patrocinio local porque los negocios llevaban tres meses cerrados. Los patrocinios nacionales no puedes contar con ellos porque no cumpliste con la cantidad de juegos. Los municipios no te pueden dar la cantidad que te iban a dar porque están usando los fondos para combatir la pandemia. Y en lo que los fanáticos recuperan la confianza de entrar al parque... todo eso es negativo para el torneo”, dijo Quiles.

Para abundar en su punto de que va a ser muy complicado no empezar el torneo, sino finalizarlo, Quiles explicó que en la Doble A hay 41 equipos, y que si deciden comenzar a jugar, por ejemplo, el 1 de agosto, no podrían jugar ni viernes ni sábado, porque todo está sujeto al toque de queda de las 10:00 p.m. Solo podrían jugar los domingos, cuando realizan dobles juegos diurnos.

“Supongamos que empiezan a jugar Santa Isabel y Salinas. Un jugador da positivo. Tengo que parar a los dos equipos, hacerle las pruebas y aunque estén negativo tienen que estar 14 días fuera. Para el 15 de agosto ya están recuperados. Pero por mala pata en el próximo juego de Santa Isabel, contra Juana Díaz, otro jugador da positivo. Hay que volver a para a ese equipo 14 días más y al otro también”, indicó.

“Económicamente va a ser difícil. Y por la logística de cuando se va a terminar el torneo va a ser mucho más difícil aún”, finalizó.

El Béisbol Superior Doble A tiene en agenda para el 12 de julio una reunión con los 41 apoderados para determinar el futuro del torneo del 2020.