El jardinero cubano de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, no se presentó al estadio el domingo para el partido de su equipo contra los Bravos de Atlanta, y la gerencia del equipo desconoce de su paradero. En un comunicado emitido por el equipo, el gerente general, Brodie Van Wagenen, manifestó que el equipo no tiene conocimiento sobre dónde se encuentra el pelotero debido a que los intentos por contactarle no han rendido frutos. Wagenen además estableció que el pelotero no se comunicó con la gerencia para dar detalles sobre su ausencia. Según fuentes del equipo dijeron a periodistas, la organización de los Mets no tiene razón para pensar que la seguridad del jugador de 34 años pudiese estar en peligro. Los Mets llevan desde el viernes en la ciudad de Atlanta disputando una serie de tres partidos ante los Bravos. El domingo además realizaron un canje para adquirir al veloz jardinero Billy Hamilton. Céspedes no jugaba desde 2018 por problemas físicos que tuvo que corregir con diversas cirugías. Se perdió la temporada del 2019 completa antes de regresar este año.