El antesalista Nolan Arenado no ejercerá la cláusula para salir del contrato con los Cardinals, por lo que permanecerá en San Luis hasta el final de la temporada 2027, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con su decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato porque no se había hecho un anuncio oficial. El Athletic fue el primero en informar sobre la decisión de Arenado.

Arenado tenía hasta cinco días después de la Serie Mundial para decidir si optaba por los cinco años restantes y $144 millones en su contrato. En el 2019 firmó un pacto de $260 millones por ocho años con los Rockies de Colorado antes de ser enviado a los campeones de la División Central de la Liga Nacional, donde ganará un salario base de $35 millones la próxima temporada.

PUBLICIDAD

El presidente de los Cardinals, John Mozeliak, dijo a principios de semana que voló al sur de California para reunirse con Arenado y que estaba “optimista” de que las cosas se resolverían.

Arenado, de 31 años, siete veces All-Star, también había estado escuchando al veterano lanzador Adam Wainwright, quien anunció a principios que regresaría para una última temporada en San Luis.

El inicialista Paul Goldschmidt, quien podría ser la mayor competencia de Arenado en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, también lo ha estado bombardeando con mensajes de texto.

La idea de optar para no permanecer en un contrato tan masivo parecía una posibilidad remota hace un año. Pero Arenado procedió a batear .293 con 30 jonrones y 103 carreras impulsadas mientras jugaba una defensa que le significaría su décimo Guante de Oro, y podría haber presionado por un contrato aún mayor si hubiera elegido probar la agencia libre.

En cambio, regresará a un equipo que pierde a Albert Pujols y Yadier Molina, pero nada más del equipo que fue barrido por los Phillies de Filadelfia, campeones de la Liga Nacional, en la ronda de comodines.