La Major League Baseball Players Association (MLBPA), sindicato que agrupa a los jugadores de las Grandes Ligas, realizó el martes una nueva propuesta a Major League Baseball (MLB) que presenta una temporada de 89 partidos con salarios prorrateados en su totalidad y una postemporada expandida, según reportan varios medios estadounidenses como Yahoo Sports y ESPN.

Esta propuesta, según argumenta el periodista Jeff Passan, acercaría a un potencial acuerdo al menos en términos de la cantidad de partidos por jugar, que en la más reciente propuesta de la MLBPA fue de 114 partidos.

Sin embargo, otros periodistas como Karl Ravech de ESPN, y Joel Sherman, del New York Post, dijeron que personas allegadas a las negociaciones dijeron que la propuesta será rechazada por los propietarios de equipo.

Según Ravech, una de las preocupaciones es que la temporada regular se extienda más allá del 27 de septiembre, lo que no sucedería por consideraciones a la salud de los jugadores. La misma fuente dicho que hay una ventana para jugar entre 60 y 70 partidos, pero que el asunto de la paga continúa siendo un escollo.

Un día antes, el lunes, MLB hizo una propuesta de 76 partidos que cubriría hasta el 75% del salario prorrateado de los jugadores, de acuerdo con ESPN.

Ese mismo medio informó que la nueva propuesta de MLBPA iniciaría la temporada el 10 de julio y le pondría fin el 11 de octubre. La postemporada incluiría 16 equipos, ocho por liga.

“Esto se va a poner feo”

Horas más tarde de que la unión de jugadores presentara la más reciente propuesta a MLB, el periodista del USA Today, Bob Nightengale, publicó un artículo en el que “tres ejecutivos de Major League Baseball” le dijeron que si no las partes no llegan a un acuerdo, el comisionado Rob Manfred podrÍa no tener otra opción que imponer una temporada de al menos 50 partidos sin la aprobación de la MLBPA.

Un día antes, la MLBPA rechazó la más reciente proposición de MLB para jugar 76 partidos en la que se le garantizaría un 75% del salario prorrateado a los jugadores y que finalizaría el 27 de septiembre.

“Si no llegamos a un acuerdo muy pronto, esto se va a poner muy feo”, le dijo uno de los entrevistados anónimos al USA Today. “Realmente feo. Y esto sigue poniéndose peor”.

Según el artículo de ese diario, uno de los principales temores de las partes es que algunos propietarios dijeron ya haber recibido informaciones que algunas de sus más grandes estrellas optarían por no jugar esta temporada al creer que no vale la pena el riesgo a la salud de jugar este año para solamente recibir el 33% de su salario.

