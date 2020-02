La Serie del Caribe 2020 que inició el sábado en el Estadio Hiram Bithorn tiene novedades. Además de presentar el debut de Colombia y tener por primera vez un formato de tres juegos diarios, este clásico también estrena tres nuevas reglas.

El puertorriqueño Jorge Bauzá, quien es el supervisor de árbitros y director de torneo de la Serie del Caribe, explicó que una de las nuevas reglas del torneo es una que lleva ya varios años implementada en las Grandes Ligas.

“Hay tres nuevas reglas que se van a implementar. Una es la base por bolas intencional sin lanzamiento. El manager la puede realizar durante el turno o antes del turno, informándole al árbitro que quiere dar la base intencional sin hacer el lanzamiento”, dijo Bauzá.

“Otra nueva regla es una que limita el número de visitas al lanzador de parte de coaches, managers o jugadores, en las que no haya una remoción del pitcher. Eso está limitado a cinco visitas. O sea, que cuando el catcher va al montículo a hablar con el lanzador eso le cuenta como una visita. Si en una de las visitas se remueve el lanzador, pues eso no cuenta como visita (para efectos de esta regla)", agregó Bauzá.

“La tercera regla nueva es una que ya ha sido adoptada en el Clásico Mundial de Béisbol y en el Premier 12, es que en juegos a entradas extra, a partir de la décima entrada comienza cada entrada con un corredor en segunda base. El turno antes del primer turno al bate en esa entrada, sería el jugador que iría a la segunda base”, sostuvo Bauzá sobre una regla que ya también fue usada en la liga invernal boricua en la temporada regular.

Bauzá explicó además que continúan con la regla de revisión de jugadas que fue implementada hace unos años.

“La tenemos lo más parecida a las Grandes Ligas en cuanto a que jugadas pueden ser revisadas. Tenemos un árbitro en el centro de ‘replay’ y cuando ocurre una jugada que se pide revisión, dos árbitros que no estuvieron envueltos en la jugada bajan al cuarto de ‘replay’ y allí junto con el oficial del ‘replay’ toman la decisión. Cada equipo tiene dos ‘challenges’ (oportunidades de pedir revisión) por cada nueve entradas. Si los ganan los mantienen y no hay ninguno por entrada extra. Si pierden los dos ‘challenges’ no tienen más. Entonces a partir del séptimo inning en adelante, en cuestión de jonrones si el árbitro ve que hay una jugada que es lo suficiente controversial, el árbitro por su propia cuenta puede revisar la jugada”.