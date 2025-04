Washington. El presidente Donald Trump dio la bienvenida a Shohei Ohtani, Mookie Betts y a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas, a la Casa Blanca el lunes para felicitarlos por ganar la Serie Mundial la temporada pasada.

Trump elogió a “las personas muy talentosas” que vencieron a los Yankees de Nueva York en cinco juegos, pero se negó a presentar a algunos senadores demócratas en la ceremonia porque “simplemente no me gustan particularmente, así que no los presentaré”.

El evento se llevó a cabo durante un lunes frenético para la bolsa de valores en Estados Unidos después de que Trump reafirmara sus aranceles.

Trump destacó a varios jugadores de los Dodgers por sus logros la temporada pasada, alabando a Ohtani por convertirse en el primer jugador de béisbol con 50 jonrones y 50 bases robadas, al lanzador japonés Yoshi Yamamoto y al MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Tommy Edman.

Trump elogió a Betts por su juego y lanzó una indirecta a los Red Sox de Boston por haberlo enviado a los Dodgers, antes de darle la mano en la ceremonia.

Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles le presenta una camiseta del equipo al presidente Donald Trump y posa con el dueño del equipo Mark Walter en la Casa Blanca el lunes 7 de abril del 2025. (AP Foto/Evan Vucci) ( Evan Vucci )

Betts, quien fue parte de las Red Sox que ganaron en 2018, no hizo el viaje de ese equipo a la Casa Blanca al año siguiente durante el primer mandato de Trump. Betts estaba en los Dodgers cuando ganaron la Serie Mundial en 2020 y asistió a la celebración el año siguiente con el presidente Joe Biden.

Betts, de 32 años, es el único jugador de raza negra en los Dodgers que regresó del equipo de la Serie Mundial de la temporada pasada.

“Nadie más en este vestuario tiene que tomar una decisión como esta excepto yo”, dijo Betts el fin de semana sobre su decisión. “Eso es lo que lo hace difícil. Pero es lo que es. No estoy tratando de hacer esto político de ninguna manera. Todo es solo estar con mi equipo para celebrar algo. Es un privilegio recibir una invitación como esta. Solo quiero estar allí con ellos”.

El mánager Dave Roberts había calificado la invitación como un gran honor que cada campeón de la Serie Mundial tiene la oportunidad de experimentar. Roberts dijo que decidir ir a la Casa Blanca no fue una conversación formal que él y los jugadores tuvieran.

El viaje se realizó casi un mes después de que se restauró una página web del Departamento de Defensa que describía el servicio militar del gran jugador de los Dodgers de Brooklyn e icono de los derechos civiles, Jackie Robinson, después de que la retiraron.

El presidente Donald Trump habla en la ceremonia para honrar a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial en la Casa Blanca el lunes 7 de abril del 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein) ( Mark Schiefelbein )

Esto después de que se eliminaran páginas que honraban a un ganador de la Medalla de Honor negro y a miembros del servicio japonés-estadounidenses, lo cual el Pentágono dijo que fue un error, en medio del esfuerzo del departamento por eliminar contenido que destacaba las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios, lo que la administración Trump considera “DEI”.

Ni Robinson ni ningún otro gran jugador anterior de los Dodgers fueron mencionados en la ceremonia.

Trump habló brevemente sobre el expropietario de los Yankees de Nueva York, George Steinbrenner, a quien el ex neoyorquino llamó amigo.

El copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, Mark Walter, y el lanzador Clayton Kershaw dieron breves comentarios en la Casa Blanca. Kershaw le presentó a Trump una camiseta de los Dodgers con el número 47 en la espalda.

Trump insinuó que esperaba que los Dodgers, que tenían un récord de 9-2 antes del juego del lunes por la noche en Washington, repitieran como campeones de la Serie Mundial.

“Después de ver el éxito con el que han comenzado la temporada, puedo decirles que pueden planear regresar aquí, espero que puedan regresar aquí, el próximo año”, dijo Trump.

Los campeones vigentes de la Copa Stanley de la NHL, los Florida Panthers, se convirtieron en el primer equipo en visitar a Trump en su segundo mandato cuando fueron honrados durante una ceremonia en la Sala Este a principios de febrero.

La Casa Blanca también dijo recientemente que los campeones del Super Bowl de la NFL, los Eagles de Filadelfia, aceptaron su invitación para el 28 de abril.