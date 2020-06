Al menos cinco peloteros boricuas no reclamados en el Draft de Major League Baseball firmaron en las pasadas horas como agentes libres con organizaciones de las Mayores.

Uno de ellos lo fue el lanzador zurdo de 5’10” nativo de Juncos, Omar Sánchez, de la BYou Academy de Caguas, quien estampó su firma en un contrato con los Cardenales de San Luis.

“Hablé con mi familia y mi agente y me pasaron muchas cosas por la mente. Pensé que si firmaba profesional no tendría la misma bonificación. Yo sé que hay un tope de $20,000 ahora mismo y eso es poco dinero, pero puedo negociar los estudios y cualquier cosa que pase puedo irme a estudiar. Jugar en college es duro porque tienes que entrenar, jugar y estudiar. Uno no sabe si se lesiona y pierde la oportunidad. Hay gente que piensa que la guagua pasa solamente una vez. La luz de adelante es la que alumbra y todo pasa por un propósito. Dios así lo quiso. Si me dejan libre o me lesiono tengo ese dinero ahí”, manifestó Sánchez, refiriéndose a una beca que negoció como parte del contrato.

Sánchez tenía un commitment con el Florida Southwestern State College. Todos los jugadores firmados como agentes libres tenían un tope de bonificación de $20,000.

Entre los otros boricuas que firmaron lo fueron el receptor ponceño Juan Montero, de la Puerto Rico Baseball Academy and High School. Este tenía commitment con el Kansas City Kansas Community College pero decidió firmar con los Medias Rojas de Boston.

Otro receptor, el cidreño Fernando Amaro, decidió unirse a los Vigilantes de Texas y no tenía compromiso universitario.

Además de Sánchez, otros dos lanzadores, Ángel González Martínez y Henry Núñez, decidieron convertirse en profesionales.

El corozaleño González Martínez, de 6’1”, se unió a los Cachorros de Chicago y el sanjuanero derecho Henry Núñez, de 6’3”, firmó con los Medias Rojas de Boston.