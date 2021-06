El estelar lanzador de los Dodgers de Los Angeles, Trevor Bauer, es investigado luego de que una mujer hiciera alegatos de agresión en su contra luego de dos encuentros íntimos recientes con el pelotero.

De acuerdo con TMZ Sports, la mujer obtuvo una orden de protección temporera el martes, pero el agente del jugador negó rotundamente las acusaciones y explicó que lo que la mujer alega fue agresión sexual fue solamente un acto consensual de sexo duro del jugador con una persona que conoció online.

Según TMZ, fueron dos los encuentros entre Bauer y la mujer.

“Bauer tuvo una breve y totalmente consensual relación sexual iniciada por la querellante en abril de 2021. Tenemos mensajes que muestran que ella en repetidas ocasiones solicitó encuentros sexuales rudos que involucraban pedidos de que le apretaran el cuello y le pegaran en el rostro”, expresó Jon Fetterolf, agente de Bauer, a TMZ.

“En ambos encuentros, la mujer guió desde San Diego a la residencia de Bauer en Pasadena, y en ambas ocasiones dictó lo que quería sexualmente de parte de Bauer. En ambas ocasiones, la mujer pasó la noche con Bauer y se marchó sin incidente alguno, y continuó enviando sugestivos mensajes de texto a Bauer”, continuó Fetterolf.

“Luego del último encuentro, la fémina envió fotos suyas y dijo que buscó tratamiento médico por una conmoción. Bauer respondió con confusión y preocupación, y la acusadora no se mostró con coraje ni en tono acusador”, agregó.

“Bauer y la mujer no se han comunicado en más de un mes y no se han visto en seis semanas. Su base para solicitar una orden de protección es fraudulenta y deliberadamente oculta detalles e información importante. Cualquier alegato de que los encuentros de la pareja no fueron 100% consensuales no tienen base, son difamatorios y serán refutados vigorosamente bajo los alcances de la ley”, dijo Fetterolf.

El abogado de la fémina, Marc Garelick, dijo que su cliente buscó y obtuvo una orden de protección bajo la Ley de Prevención de Violencia Doméstica.

“La orden es el resultado de un reciente acto de agresión que ella sufrió de manos del Sr. Bauer en el que mi cliente sufrió dolor físico y emocional severo”, dijo Garelick a TMZ.

El departamento de policía de Pasadena investiga el caso.