El venezolano Ozzie Guillén, primer latinoamericano en ganar un campeonato de Grandes Ligas como dirigente, dijo este lunes que lamentaba la situación del exmánager puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, por su participación en el escándalo de robo de señales ocurrido en 2017 en la organización Astros de Houston.

Dijo que las secuelas perdurarán como “una nube negra y larga”.

“Es lamentable lo que pasó. Nunca puedo hablar mal de Alex porque él es un hijo para mí. Lo que se hizo no es bueno para el béisbol, pero estamos señalando a Alex por todo. No es justo”, matizó Guillén en una entrevista con Efe.

A nosotros (los latinoamericanos) nos tienen en Estados Unidos un poco apartaditos, nos acusan de las cosas malas y pues tampoco nos apoyan en las cosas buenas -Ozzie Guillén

Una investigación de las Grandes Ligas forjada a raíz de una confesión del lanzador Mike Fiers –quien fue parte de la plantilla de los Astrots en la campaña de 2017– al medio The Athletic, logró revelar que los Astros colocaron cámaras de vídeo en los jardines que robaban las señas de los receptores y le transmitían las mismas a los bateadores a través de golpes con bates a cestos de basuras.

“No es porque sea amigo de Alex, sino porque si a nosotros (los latinoamericanos) nos tienen en Estados Unidos un poco apartaditos. Nos acusan de las cosas malas y pues tampoco nos apoyan en las cosas buenas, al menos que quedes campeón”, agregó.

Guillén asiste a los partidos de la Serie del Caribe. La novena colombiana Vaqueros de Montería es dirigida por su hijo menor, Ozney.

En la temporada 2005, Ozzie Guillén se convirtió en el primer latinoamericano en dirigir a un equipo al campeonato de las Grandes Ligas. Luego, en 2018 Cora hizo lo propio con los Medias Rojas de Boston y en el 2019 Dave Martínez lo copió con los Nacionales de Washington.

Antes de ser el piloto de los Medias Rojas, Cora era coach de la banca de los Astros de Houston en la campaña de 2017, que terminó con el título de la Serie Mundial.

La denuncia del robo de señas la admitió a la prensa estadounidense el lanzador Mike Fiers, quien formó parte del equipo de los Astros que ganó el título en el 2017. Tras la confesión, las Grandes Ligas y su comisionado, Rob Manfred, comenzaron una investigación contra los Astros, que en aquel entonces era dirigido por AJ Hinch. Tras la investigación, tanto los Astros como los Medias Rojas despidieron a sus pilotos Hinch y Cora.

En el caso del puertorriqueño y la novena de Boston, coincidieron en que la desvinculación era lo mejor para las partes. Fue así luego que el reporte del comisionado identificó a Cora como una de las personas que orquestró el sistema. El mismo quedó definido como uno en el que se utilizaba una cámara en las gradas para robar las señales de los receptores a los lanzadores, y luego se transmitía la información a los bateadores para que esto previeran el lanzamiento que iba a recibir.

Manfred al momento de confirmar el pillaje en Houston anunció que también se estaba realizando una investigación contra los Medias Rojas que bajo la dirección de Cora ganaron la Serie Mundial en el 2018, y que el castigo al boricua se anunciará una vez concluya esa investigación.

La situación salpicó también al expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán, quien formó parte del equipo campeón de los Astros en 2017, al ser entonces despedido por los Mets de Nueva York como dirigente del equipo varios días después de la salida de Cora.

“Lo que está pasando en el béisbol completo, no solo en Houston, es una nube negra y larga. Pero como decía Cheo Feliciano, ‘después del huracán, sale el Sol’. Y ojalá este sol salga para los Estados Unidos. No es no olvidar, pero no tratar de resaltar las noticias malas ni negativas”, afirmó Guillén.