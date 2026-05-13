Pittsburgh. Paul Skenes regresó lentamente al banquillo de los Pirates de Pittsburgh al final de la octava entrada el martes por la noche, sus pasos lentos y deliberados dieron a la multitud del PNC Park mucho tiempo para levantarse para el tipo de ovación de pie que se está convirtiendo en habitual al final de sus salidas.

El actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional se inclinó la gorra y desapareció para reunirse con el dirigente de los Pirates, Don Kelly.

Sin duda, el competidor que hay en Skenes quería tener la oportunidad de volver a salir a por la novena en busca de la primera victoria en un partido completo de su carrera en las Grandes Ligas. El joven de 23 años, extraordinariamente maduro y que siempre trata de mantener las cosas en perspectiva, sabía que no era así.

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Su primer lanzamiento de la octava, una bola rápida, alcanzó solo 93.7 millas por hora (mph), pedestre para sus estándares.

Así que Skenes le dijo a Kelly que había terminado después de 98 lanzamientos y ocho entradas de dos hits brillantes, y que la oportunidad de conseguir esa esquiva blanqueada tenía que esperar. Skenes dio paso tranquilamente a Gregory Soto, que sacó los tres últimos outs de una victoria por 3-1 sobre Colorado que elevó el récord de Skenes a 6-2 y redujo su ERA a 1.98.

“Es una temporada larga”, dijo Skenes. “Ha sido la novena salida de 32, 33 y espero que ocho o nueve más después. Así que hay que ver el panorama completo”.

Una que parece ser cada vez más brillante para Skenes. Dos años y un día después de su eléctrico debut en las Grandes Ligas, Skenes está superando de algún modo las desmesuradas expectativas que le siguieron a Pittsburgh.

Piensa en esto: Skenes llevó un no-hitter a la séptima entrada contra los Rockies, la tercera vez en sus últimas cuatro salidas que no ha permitido un hit hasta la quinta o más tarde.

Colorado pasó seis entradas luchando contra Skenes antes de que Mickey Moniak lanzara un sencillo a la izquierda con un out en la séptima. El jardinero central de los Pirates, Oneil Cruz, estiró cada centímetro de su metro noventa y siete de estatura para agarrar la pelota, solo para verla rebotar uno o dos metros delante de su guante.

“Corrí tanto que te diré ahora mismo que no correría así detrás de mis hijos”, dijo Cruz después riendo.

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Y aunque los Pirates siguen sin tener un juego sin hit desde que Francisco Córdova y Ricardo Rincón se unieron en una obra maestra de 10 entradas en julio de 1997 -casi cinco años antes de que Skenes naciera-, cada vez se tiene más la sensación de que no es cuestión de “si” Skenes hará historia, sino de cuándo.

Kelly se dirigió al entrenador de lanzadores Bill Murphy en un momento en que Skenes estaba retirando a 18 de sus primeros 19 bateadores y admitió que se sentía como si estuviera soportando una especie de flashback de su época como jugador en Detroit a principios de la década de 2010, cuando parecía que el as de los Tigers Justin Verlander no podía hacer nada malo.

“Te sorprendías cuando daba un golpe”, dijo Kelly. “Y Paul está en ese tipo de carrera en este momento. Solo la forma en que está lanzando la pelota, el comando en la zona también, y luego ser capaz de mezclar con todos sus lanzamientos. Es impresionante verlo”.

El novato, cuya bola rápida podía alcanzar los tres dígitos con facilidad, ha reducido un poco la velocidad, centrándose más en la colocación y en un profundo repertorio que mantiene a los rivales fuera de balance. Según sus cuentas, hay siete lanzamientos diferentes a los que puede recurrir en cualquier momento.

Casi todas ellas funcionaron contra Colorado. Skenes ponchó a sus seis primeros bateadores. Willi Castro trató de romper el ritmo de Skenes con un toque de bola en la tercera entrada.

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La pelota rebotó hacia Skenes, que la lanzó a primera y dijo “buen toque” a nadie en particular mientras el público del PNC Park abucheaba el intento.

Skenes no abucheó. Solo pensó que “era un poco gracioso” y luego volvió a trabajar mientras se convertía en el primer lanzador de los Pirates desde 1961 en tener salidas consecutivas de ocho entradas o más permitiendo dos hits sin dar una caminata.

Es un territorio embriagador para ser claros. No es que Skenes quiera hablar de ello. Prefiere sumergirse en el proceso y dejar que los resultados hablen por sí solos.

“Jugará con las cosas. Dar cuerda. Estira. Lanzamientos. Agarres de lanzamiento”, dijo Kelly. “Es realmente, honestamente, la forma en que lo hace todos los días, ya sea con el lanzamiento real o su acondicionamiento, la forma en que se pone después en la sala de pesas. Es increíble de ver”.

Y aún está empezando. Skenes no cumple 24 años hasta finales de este mes. Su próximo turno en la rotación será el domingo, cuando le visite Filadelfia. Cuando su imponente número 30 suba a la loma contra los Filis, lo que sucedió el martes por la noche contra los Rockies no importará. Nadie lo sabe mejor que Skenes.

“Cada comienzo es nuevo”, dijo. “Y te puedes sentir humillado muy rápido”.

Sin embargo, recibir un golpe es otra cosa.