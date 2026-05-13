La postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A se pondrá en marcha el jueves con un único choque entre los Atenienses de Manatí y los Tigres de Hatillo en el Estadio Félix Mantilla de Isabela. El viernes se celebrará la primera tanda grande de la etapa con 16 duelos.

Para uno de los analistas de la llamada pelota dominguera, Osvaldo “Valdito” Ayala el panorama luce tan certero como peligroso para los favoritos debido a que la pasada campaña dejó claro que terminar en el primer puesto de la sección no garantiza avanzar a la final de las áreas o al Carnaval de Campeones.

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“El año pasado, cuatro equipos que quedaron en el primer lugar de sus secciones perdieron en la primera serie (semifinal), eso pone una importancia grande en que si tú quedaste primero y vas a jugar tres juegos en el primer fin de semana, no puedes perder el primero”, explicó Ayala en una conversación con Primera Hora .

Sobre este particular, Ayala mencionó que equipos como los Artesanos de Las Piedras, Toritos de Cayey, Patrulleros de San Sebastián y Guardianes de Dorado deben salir airosos del primer juego de la semifinal ante los Guerrilleros de Río Grande, Bravos de Cidra, Fundadores de Añasco y Maceteros de Vega Alta, respectivamente.

“En esas cuatro series es vital que ese primer juego lo gane el equipo que quedó primero. Una vez tú pierdas ese primer desafío es que está la puerta a las sorpresas”, comentó.

En el caso de los Artesanos concluyeron con marca de 18-2 en el primer lugar del Este. Para Ayala, fue el equipo con mejor actuación a lo largo de toda la campaña regular pese a que los Patrulleros firmaron un histórico año con foja de 19-1. Se convirtieron en el primer conjunto en alcanzar esa marca en una temporada de 20 partidos.

El tercer mejor equipo en la tabla global lo fue Cayey con récord de 16-4.

“De los tres equipos que ganaron más de 15 juegos, la labor del equipo de Las Piedras es la mejor de las tres. Primero, tomé en cuenta la sección donde está y con quién cruza...”, dijo Ayala, al agregar que en los partidos interseccionales, los Artesanos se midieron a novenas del Sureste como los Azucareros de Yabucoa, Jueyeros de Maunabo, Leones de Patillas, Grises de Humacao y los ya eliminados Samaritanos de San Lorenzo.

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“Ten en cuenta también el hecho del itinerario cargado que tuvieron gran parte de la temporada por los problemas del estadio... El equipo de Las Piedras jugó nueve juegos en un lapso de 16 días y se fueron de 8-1″, agregó.

Para Ayala, Las Piedras luce como el equipo más sólido de su sección y claro favorito para adelantar en el Este.

“No deben tener problemas con Río Grande”, aseguró.

“Entre Fajardo y Juncos, Fajardo ha tenido una temporada mucho más consistente. Juncos ha tenido un sin número de altas y bajas ahora con la situación de cuerpo técnico. No quiero restarle mérito a lo que Juncos pueda hacer en postemporada porque es un equipo de clase, pero creo que Las Piedras debe salir de esa sección sin ningún problema”, continuó.

Los Mulos y actuales campeones tienen un nuevo dirigente en Jaime Muñoz tras la renuncia de Raúl Casanova a inicios del mes.

Las semifinales están pactadas a un máximo de cinco juegos.

¿De quién es el trono en la Central?

En la Central, Ayala insistió en que el destino apunta nuevamente hacia una serie final de sección entre los Toritos y Pescadores del Plata de Comerío tal como la pasada temporada.

“Desde el principio he pensado que Cayey y Comerío van a verse las caras nuevamente. Es inevitable ese choque de trenes”, mencionó el conocedor.

Sin embargo, Cayey deberá sacar primero de la contienda a Cidra y Comerío a los Criollos de Caguas, que entiende que llegan sin ritmo tras pasar casi un mes sin jugar.

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Balance en el Norte

Para Ayala, la Norte fue la sección más balanceada de todo el torneo.

“Esa sección tiene de las series más balanceada y honestamente, a mí no me sorprendería en lo absoluto ver una final entre Florida y Manatí, considerando que Camuy cerró la temporada con tres derrotas consecutivas”, sostuvo.

“Aunque Florida también perdió los últimos tres. O sea que los dos equipos llegan a los playoffs sin muchos momentos”, agregó.

Los Arenosos de Camuy chocarán con los Titanes de Florida, mientras Hatillo hará lo propio frente a Manatí.

“Manatí cerró jugando un gran béisbol, y es cargado por Dereck Rodríguez, para mí, el segundo mejor lanzador del Béisbol Doble A este año. Se ve bien sólido y esa serie puede ser para cualquiera”, apuntó Ayala.

En la Metro

Ayala consideró que los Guardianes y Gigantes de Carolina poseen el mejor pitcheo abridor de la sección por lo que deben salir por la puerta ancha de sus semifinales y, eventualmente, enfrentarse por el título de la Metro.

“Son los equipos que se vislumbraban como los favoritos”, comentó el experto.

Dorado se medirá a los Maceteros de Vega Alta y Carolina a los Lancheros de Cataño.

Un vistazo

En la Suroeste, el analista entiende que los Petateros de Sabana Grande, Petroleros de Peñuelas, Cafeteros de Yauco y Piratas de Cabo Rojo se perfilan bastante parejos.

“Ninguno presenta un equipo dominante. Peñuelas se ve mejor contra Yauco, pero la serie entre Sabana Grande y Cabo Rojo puede ser más reñida”, manifestó.

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Mientras, en el Sur, cree que cualquier equipo tiene posibilidades reales de avanzar.

Los Poetas de Juana Díaz lideraron la sección de principio a fin, pero Ayala anticipa una dura batalla frente a los Peces Voladores de Salinas por la entrada de los colegiales. Destacó la ofensiva como protagonista en la serie entre los Brujos de Guayama y Maratonistas de Coamo.

“Son dos equipos bien ofensivos y con problemas de pitcheo. Tal vez Guayama tiene mejor defensiva”, mencionó.

En el Sureste, según Ayala, predomina el pitcheo.

“Ningún equipo anotó 100 carreras en la sección. Yabucoa sacó ventaja porque permitió apenas 58 carreras, mientras los demás permitieron más de 90”, sentenció Ayala.

Sin embargo, entiende que los Azucareros llega sin mucho momentum ofensivo y que la serie ante los Grises podría complicarse con el regreso de piezas importantes como el colegial y abridor zurdo Jorhan Laboy.