El pelotero Eddie Rosario regresó a Puerto Rico después de dos años sin pisar la isla como medida de precaución por el virus COVID-19 y, enseguida, fue objeto de varios reconocimientos tanto en La Fortaleza como en el Capitolio.

El retorno de Rosario también será festejado el sábado en Guayama, donde se llevará a cabo una caravana por varios sectores del pueblo antes de culminar en la Plaza Pública Cristóbal Colón con música en vivo. Rosario aún no ha celebrado con sus compueblanos luego de obtener el galardón de Jugador Más Valioso (MLP) durante la pasada Serie de Campeonato de la Liga Nacional y, luego, ganar la Serie Mundial con los Braves de Atlanta.

“Todavía muy contento por el campeonato, traer ese MVP para Guayama y para Puerto Rico”, dijo Rosario el viernes. “Orgulloso de representar a mi isla”.

Durante la actividad en el Salón de los Próceres en el Capitolio, Rosario fue recibido al son de plena a cargo de un grupo de estudiantes de Guayama. Asimismo, le entregaron unas proclamas de la Cámara de Representantes y del Senado. El pelotero, que estuvo acompañado por su esposa Milany, además de los retoños Mileiddy, Raydieliz y Lucas, confesó que no anticipaba semejante recibimiento.

“Bien agradecido con todos los que organizaron la actividad. Es una maravilla para mí compartir este premio con mi gente de Guayama. Bien contento. El título (Serie Mundial) es el mejor premio que he ganado. Es sueño hecho realidad y algo que estará para la historia”, concluyó.

Eddie Rosario, padre, resaltó que la familia anticipa un caluroso acogida en Guayama.

“Me he imaginado muchas veces cómo será. Me dicen que será spectacular, inolvidable. Vamos para encima, vamos a matarnos como dicen. Vinimos para eso. Eddie para el pueblo y para Puerto Rico”, compartió. “Desde hace dos años que no vamos a Guayama y nos hace falta. Ha sido un año difícil por la pandemia, pero estamos emocionados y contentos”.