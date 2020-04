Peloteros no aceptarán recortes salariales por jugar en estadios vacíos El gremio ya aceptó cortes de sus salarios a razón de no cobrar por cada partido que no se escenifique.

Según informes que se han rumorado, MLB le dejó saber a la Asociación de Jugadores que si deciden abrir la temporada jugando si fanáticos en las gradas ellos tendrían que aceptar recortes a sus salarios. (Charlie Riedel) Presentado por PUBLICIDAD Nueva York. Los peloteros de Grandes Ligas están molestos ante la posibilidad de que los equipos pretendan realizar recortes salariales adicionales en caso de que se lleven a cabo encuentros en estadios vacíos debido a la pandemia del coronavirus. Su molestia se avivó la semana pasada cuando el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo comentó que el presidente de los Mets, Jeff Wilpon, le dijo que el sindicato tendría que acceder a salarios más bajos en caso de que haya partidos sin aficionados. Un acuerdo concretado entre ambas partes el 26 de marzo señalaba: “La oficina del comisionado y el Sindicato de Peloteros discutirán de buena fe la posibilidad económica de jugar partidos sin espectadores o en sitios neutrales adecuados”. El sindicato refiere a otra cláusula que hace referencia a los salarios, en la cual los jugadores accedieron a ceder 1/162 de su sueldo base por cada partido de temporada regular que no se realice. PUBLICIDAD “Los jugadores llegaron a un acuerdo reciente con Grandes Ligas que delinea los términos económicos para la reanudación de encuentros, que incluía ajustes salariales significativos y otros compromisos. Esa negociación terminó”, dijo el presidente del sindicato Tony Clark en un comunicado el lunes. “Ahora estamos enfocados en discutir la forma de volver al terreno bajo condiciones que den prioridad a la salud y bienestar de los peloteros, sus familias, coaches, umpires, personal y aficionados”, declaró. El acuerdo señala que, sin consentimiento de la oficina del comisionado, la temporada no iniciará hasta que no haya restricciones oficiales que limiten a los equipos a jugar frente a los aficionados en los parques de casa de cada equipo. También indica que “el comisionado considerará el uso de sitios neutrales sustitutos adecuados en donde sea económicamente viable”. “En el acuerdo concretado hace unas semanas, la oficina del comisionado y el Sindicato acordaron que la temporada no comenzaría hasta que fueran posibles las condiciones normales -- incluyendo aficionados en nuestros estadios”, dijo el comisionado Dan Halem en un comunicado, y procedió a citar una cláusula de negociaciones a futuro. “En caso de que las circunstancias lo requieran, en apego a nuestro acuerdo con la unión, negociaremos de buena fe un marco para la reanudación de encuentros sin aficionados que sea económicamente viable para el deporte”. Existen pocas posibilidades de que se realice un calendario completo de 162 partidos, y los peloteros podrían perder desde 222.222 dólares por encuentro (Mike Trout y Gerrit Cole) a 3.478 dólares entre los jugadores que perciben el mínimo. El relevista de San Luis Andrew Miller, miembro del comité ejecutivo del sindicato, perdería 70.988 dólares por cada encuentro no realizado, de acuerdo con su salario anual de 11,5 millones de dólares. PUBLICIDAD “Lo que entiendo es que ya tenemos un acuerdo respecto a los salarios para la temporada 2020 cuando se reanude”, escribió Miller en un correo electrónico a The Associated Press. “Adicionalmente, aunque se han presentado ideas sobre jugar en estadios neutrales o sin aficionados, nada está siquiera cerca de concretarse. No tiene mucho sentido siquiera intentar negociar en torno a hipotéticos a estas alturas. Si en algún momento hay negociaciones, nuestros líderes sindicales estarán listos”, escribió.