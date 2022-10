Houston. Los abridores de los Astros, Framber Valdez y Luis García, parecen naturales en el montículo, incluso en las situaciones más difíciles.

Ello requiere de mucho trabajo tanto en el estadio y en especial en la barbería, para que sea así.

Ambos lanzadores completaron sus peinados con un impulso artificial esta temporada, agregando extensiones de cabello como una forma de expresar su individualidad. Y están mostrando esos dreadlocks en esta postemporada cuando Houston intenta llegar a la Serie Mundial por cuarta vez en seis años.

“Al principio mucha gente hablaba y bromeaba sobre este tema”, dijo Valdez. “Pero al final del día me siento cómodo con mi cabello, y me siento bien con mi cabellera, así que seguiré teniendo mi pelo así”.

Así luce la cabellera de Framber Valdez. ( David J. Phillip )

García, que abrió la temporada con rizos naturales a la altura de los hombros, este verano optó por añadir longitud y volumen a través de trenzas adornadas con ‘beads’ al final.

“Cuando tengo las trenzas, todos me conocen más, porque no es un look normal”, dijo el joven de 25 años.

Para Valdez, quien abrirá el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el jueves contra Seattle, la transformación fue más dramática.

Para sobresalir en su primer Juego de Estrellas en julio, el zurdo de 28 años agregó rastas que caían más allá de sus hombros al cabello que antes estaba muy corto a los lados con unas pocas pulgadas de crecimiento en la parte superior.

Los peloteros que llaman la atención por sus pelos no son desconocidos en el béisbol. El veterano jardinero de la MLB, Oscar Gamble, tenía un afro resplandeciente en la década de 1970 y, más recientemente, el lanzador Noah Syndergaard se ganó el apodo de “Thor” por sus mechones rubios sueltos.

El vello facial extravagante también ha sido un elemento básico en el deporte, como el bigote de manillar de Rollie Fingers o el Fu Manchu de Al Hrabosky.

El primera base de los Astros, Yuli Gurriel, tuvo durante mucho tiempo el peinado más notable de Houston. Su parte superior puntiaguda se parece a las hojas de una piña, debido a ello el recorte es llamado “La Piña”.

Oscar Gamble llevó este peinado en la década del 1970. ( RHH )

Gurriel inicialmente no era fanático de las extensiones de Valdez. Incluso hizo algunos chistes.

“Al principio, pensé que se veía muy extraño con todo el cabello con el que entró”, dijo Gurriel. “Pero ahora, me gusta su estilo y creo que se ve muy bien, y me gusta mucho cuando la gente cambia su estilo porque también me gusta cambiar el mío”.

Los peinados de Valdez, García y Gurriel no son los únicos llamativos en Houston. El receptor boricua Martín Maldonado se tiñó de rosa esta temporada a instancias de su pequeña hija y luego debutó con un tono carmesí para el primer juego de la Serie Divisional. El lanzador José Urquidy y el jugador de utilidad Aledmys Díaz se encuentran entre un puñado de otros Astros que han agregado reflejos rubios.

Es el tipo de exuberancia juvenil que el deporte, a veces aburrido, ha estado tratando de fomentar.

Otro que causó sensación en años recientes por su peinado lo fue Noah Syndergaard. ( Bill Kostroun )

“Es mostrar mucha personalidad en el juego”, dijo Díaz. “En el pasado, cuando llegué a la liga en 2016, la gente se parecía más al béisbol de la vieja escuela. Solo aparecías al parque y jugabas”.

“Pero en este momento, con las redes sociales y todo lo demás, a los jugadores les gusta mostrar sus personalidades, y creo que eso es genial para el juego”.

Maldonado, quien ha ayudado tanto a Valdez como a García a tener éxito en el montículo, elogió su apariencia. Bromeó con Valdez que estaba tratando de ser el Luis Castillo zurdo poco después de revelar sus extensiones. Castillo, un compañero dominicano que abrirá por Seattle el jueves, tiene rastas naturales más largas que ha estado creciendo durante años.

“Así que ahora es divertido que se enfrenten”, dijo Maldonado.