El sueño de todo pelotero colegial de División I es jugar en Omaha en junio. Pero este año, por primera vez en 70 años, ninguno tendrá esa oportunidad.

Debido a la pandemia del coronavirus, la NCAA determinó el jueves cancelar las actividades deportivas de este semestre. En el caso del béisbol, se había jugado una cuarta parte de la temporada.

La situación afecta principalmente a los jugadores que estaban en su último año elegibilidad y a los de tercer año que tienen la intención de ir este verano al sorteo de las Grandes Ligas. También es un duro golpe para las novenas que tenían la expectativa de llegar a Omaha, donde desde el 1950 se celebra anualmente la Serie Mundial de béisbol colegial y que no se jugará por primera vez en su historia.

Ese es el caso de los Panthers de la Florida International University (FIU), que dirige el puertorriqueño Mervyl Meléndez.

“Para nosotros esto ocurrió en el momento menos esperado. La verdad es que el equipo que tenemos es uno que puede llegar muy lejos. Pero eso es parte de… todos estamos en la misma situación”, dijo Meléndez a Primera Hora desde Miami.

En la edición de esta temporada de FIU jugaron siete ‘seniors’ y 14 ‘juniors’ (jugadores de tercer año). La novena terminó con marca de 10-5. El también puertorriqueño y exlanzador profesional Willie Collazo, es el adiestrador de pitcheo. En la novena hay un jugador boricua, que es el lanzador derecho trujillano Jan Figueroa.

Me hubiese gustado que esperaran dos o tres semanas y que después se hiciera una decisión final. -Mervyl Meléndez / Dirigente de FIU

“Yo creo que los más afectados son esos, los que tenían la esperanza de nosotros ganar y tener la oportunidad legítima este año de llegar bastante lejos, de hacer el torneo de la NCAA y, eventualmente, la meta que es llegar a Omaha. Yo creo que esos son los que están más dolidos por el sacrificio que han hecho en los pasados ocho meses. Pero lo que hablamos es que las cosas pasan por una razón y vamos a tener que hacer los ajustes”, agregó el carolinense quien lleva 24 temporadas como técnico en División I, 21 de ellas como dirigente en los programas de Bethune Cookman, Alabama State y ahora en FIU.

El manager boricua admitió que esperaba que antes de tomarse una decisión tan drástica como la de cancelar los torneos, se hubiese esperado un tiempo a ver si la situación se normalizaba y se podía volver a jugar.

“En mi opinión y la de todos los peloteros, coincidimos en que había que esperar un ratito, suspender la temporada por el momento, pero esperar a ver como Estados Unidos puede lidiar con este virus y si se normalizaban las cosas, terminar la temporada. Pero la NCAA está mirando más el bienestar de cada estudiante y nosotros lo estamos mirando por una parte del juego, de como se puede finalizar la temporada. Me hubiese gustado que esperaran dos o tres semanas y que después se hiciera una decisión final”, expresó Meléndez quien dijo que no hay ningún caso de coronavirus en la institución para la que trabaja.

“En FIU no hay ninguno, gracias a Dios. Hasta esta mañana que tuvimos un reporte, no había ninguno”.

El puertorriqueño Mervyl Meléndez lleva 21 temporadas como dirigente en la División I de la NCAA. (Richard Lewis)

Las Grandes Ligas también detuvieron la acción de los campos de entrenamiento y aplazaron por al menos dos semanas la inauguración de la temporada. Hasta el momento, el sorteo sigue pautado para junio. No obstante, algunos prospectos se pueden ver afectados ya que en los meses previos al ‘draft’ no van a tener la exposición en ligas competitivas. Pero en el caso de los jugadores de los Panthers que van al ‘draft’, Meléndez entiende que no les debe afectar mucho.

Entre los jugadores de los Panthers que se espera sean seleccionados en una buena ronda, están el lanzador zurdo Logan Allen, que en tres temporadas lanzó 183.2 entradas en las que ponchó a 246 bateadores con una efectividad de 3.33; el receptor José García, un ‘junior’ que en tres temporadas suma 25 cuadrangulares y 90 empujadas en 388 turnos y el campocorto Derek Cartaya, un ‘senior’ que en las últimas tres temporadas bateó para .333 (402-134).

“Nosotros hemos sido afortunados por estar aquí en Miami, que desde el ‘fall’ (otoño) nos están siguiendo. Los muchachos han sido evaluados en muchas ocasiones. Yo no pienso que a los muchachos de nosotros los va a afectar mucho. Lo que sí pienso es que hay uno que otro que dependía de la temporada para ser evaluado justamente, pero en general, yo creo que los que se supone que se vayan bastante alto, van a tener esa dicha”, dijo el padre del receptor prospecto de los Reales de Kansas City, MJ Meléndez.