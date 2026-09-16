La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dio a conocer este miércoles la lista de los 18 jugadores que integrarán el Equipo Nacional Sub-12, de cara al Campeonato Panamericano de la categoría, que se celebrará del 20 al 27 de noviembre en República Dominicana.

El evento contará con la participación de 12 selecciones y otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-12 de 2027, organizada por la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

Puerto Rico formará parte del grupo C junto a México, Panamá y Perú. El grupo A estará compuesto por Brasil, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos, mientras que en el grupo B competirán Argentina, Curazao, República Dominicana y Venezuela.

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La novena patria será dirigido por Joey Solá, quien estará acompañado en el cuerpo técnico por Edville Feliberty, Héctor Irizarry y Richard Burgos.

“No fue fácil para nuestro grupo de trabajo hacer esta selección. Fueron muchas horas de evaluación, análisis y decisiones difíciles. Cada niño demostró talento, compromiso y deseos de representar a Puerto Rico”, dijo Solá en declaraciones escritas.

El proceso de evaluación comenzó en abril de 2026 y contó con la participación de más de 450 jugadores, mediante tryouts realizados en distintas regiones de Puerto Rico y en el estado de Florida.

El Equipo quedó conformado por Sebastián Morales, Ramón Cruz, Ediel Díaz, Diego Camacho, Xander Feliciano, Adrián López, Ayden Feliciano, Noah Genao, Adrián Cartagena, Santana Alvarado, Jordiel Rivera, Luca Díaz, Luis Rivera, Gerardo Rivera, Amberto Mercado, Onix Rivera, Jayden Berríos y Caleb Rivera.

“Vamos a este compromiso con la misión de hacer historia y lograr por primera vez la clasificación a una Copa Mundial Sub-12”, afirmó el dirigente.