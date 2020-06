Nueva York. El presidente de los Yankees, Randy Levine, hizo hoy martes un llamado a la Asociación de Jugadores a retomar negociaciones con Major League Baseball con miras a lograr un acuerdo para comenzar la temporada del 2020, pospuesta por causa de la pandemia del coronavirus.

Levine dijo que el asunto económico entre las partes no es el primer obstáculo para lograr un acuerdo, sino asuntos relacionados a la salud y los protocolos de protección además de cómo prepararse para lidiar con una posible segunda ola de contagios.

“Así que lo que creo debe pasar es que las partes necesitan reunirse nuevamente, lo más pronto posible, para resolver los asuntos pendientes”, dijo Levine. “Los 30 clubes que conforman Major League Baseball quieren jugar. El comisionado quiere que haya temporada. Los jugadores quieren jugar. Por lo tanto, resolvamos las diferencias para que podamos comenzar a jugar. El acuerdo de marzo estableció que los jugadores iban a negociar estos asuntos. El comisionado me ha asegurado que está listo para jugar. Los jugadores deben entrar a un cuarto de reunión para poder cuadrar lo que falta”.

PUBLICIDAD

MLB le ha hecho tres propuestas a los jugadores, la última para montar una temporada de 72 juegos con inicio de campaña el 14 de julio la cual le garantizaría a los jugadores cerca de $1,230 millones de sus salarios, de los originales $4,000 millones comprometidos, además de $1,450 millones adicionales si la postemporada se completa.

Los jugadores insisten en que deben recibir su salario completo prorrateado a los juegos que se celebren, lo que fue un acuerdo al que llegaron las partes el 26 de marzo. Aquel pacto dice que la temporada no debe comenzar a menos que no existan restricciones de viaje a través de los Estados Unidos y Canadá, y de que los partidos de temporada regular puedan celebrarse ante fanáticos en los 30 parques.

La unión de jugadores ha respondido con dos planes, el último uno para jugar 89 partidos de temporada regular comenzando el 10 de julio y reclamando las garantías de $2,250 millones.

Las partes se han intercambiado propuestas de manera digital, con algunas ocasionales discusiones vía videoconferencias. No se han encontrado en persona desde una reunión que tuvieron el 13 y 14 de marzo en Arizona.

“Todos aquí queremos sentarnos a negociar y poder acordar jugar lo más pronto posible. De lo que he descubierto, el tranque no es por la cantidad de juegos o dinero en este momento”, dijo Levine. “El comisionado tiene el derecho de bajo el acuerdo de marzo de ordenar el inicio de la temporada siempre y cuando a los jugadores se les pague el 100 por ciento de sus salarios prorrateados. El tranque hasta donde lo he entendido, es sobre resolver todos los otros puntos sobre el acuerdo del 26 de marzo”.

“Ellos incluyen un acuerdo definitivo sobre los protocolos sanitarios, decidir qué hacer en caso que la temporada se interrumpa por una segunda oleada del virus, qué jugadores tendrán el derecho de no participar y bajó qué circunstancias, una serie de cosas así", añadió Levine.