Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

El presidente del Salón la Fama del Béisbol, Josh Rawitch, aprovechó su visita a Puerto Rico durante la celebración de la fase del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn para invitar a toda la isla a acompañar al boricua Carlos Beltrán en su exaltación al recinto de los inmortales en Cooperstown.

Rawitch destacó el orgullo que representaría para el museo y para el béisbol recibir a miles de fanáticos boricuas durante la ceremonia el próximo 26 de julio.

PUBLICIDAD

“Para nosotros será un espectáculo”, expresó Rawtich en conferencia de prensa este martes previo al duelo de Puerto Rico y Canadá, sobre recibir a los puertorriqueños.

El presidente del recinto también adelantó que el museo prepara una exhibición especial con artículos utilizados por Beltrán a lo largo de su carrera de 20 temporadas en las Grandes Ligas.

“Vamos a tener una exhibición con artefactos de su carrera”, mencionó Rawitch, quien recordó además que el museo ya cuenta con una muestra permanente titulada ‘Viva Béisbol’, dedicada al béisbol latinoamericano.

“Es su gran honor invitar a todo el país y toda la gente”, agregó.

Beltrán anticipa un día lleno de emociones

Para Beltrán, la invitación representa la oportunidad de compartir uno de los momentos más importantes de su vida con la fanaticada que lo vio crecer.

El exguardabosque, de 48 años, dijo sentirse agradecido por la oportunidad de ingresar al Salón de la Fama y por lo que significa para su familia y para Puerto Rico.

“Estoy contento con lo que estamos viviendo, en lo personal, como familia y como isla”, comentó Beltrán. “Yo quiero hacerle esta invitación a todos los fanáticos puertorriqueños que aman el béisbol de poder estar ese día allí conmigo, apoyándome”.

El manatieño fue elegido al Salón de la Fama el pasado enero en su cuarta aparición en la papeleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, al recibir 358 votos para un 84.2%, superando el 75% necesario para la exaltación.

Invitación abierta para los fanáticos

Rawitch dijo, a su vez, que la ceremonia de exaltación es un evento accesible para el público. Los asistentes que deseen estar cerca del escenario con asientos particulares , pueden comprar sus boletos.

PUBLICIDAD

El Salón de la Fama también colabora con una agencias de viaje para facilitar la logística de quienes deseen viajar desde Puerto Rico, incluyendo opciones de alojamiento cerca de la ciudad de Cooperstown.

Beltrán será inmortalizado junto al curazoleño Andruw Jones, quien obtuvo 78.4% de los votos en su novena aparición en la boleta, y Jeff Kent, escogido previamente por el Comité de la Era Contemporánea.