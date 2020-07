Una gran parte de las restricciones que actualmente se observan en los campos de entrenamiento de los equipos de Major League Baseball (MLB) tendrán que ser adoptadas por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) y las demás torneos afiliados a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), incluyendo la Serie del Caribe, que se celebraría en Mazatlán, México, entre finales de enero y principios de febrero del 2021.

Durante una rueda de prensa virtual efectuada el jueves para anunciar la Serie del Caribe, el comisionado de la CBPC habló de “un protocolo que requiere MLB y que las ligas están a punto de aprobar”. Y el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, confirmó que el borrador de dicho protocolo fue enviado por MLB a las ligas del Caribe y será parte del Winter League Agreement (WLA), acuerdo que viabiliza la participación de jugadores de organizaciones de la pelota organizada jugar en las ligas caribeñas.

“El Winter League Agreement había vencido y se va a extender por un año adicional. Este protocolo sobre el proceder durante la pandemia aplica a las ligas invernales y se va a agregar al WLA como un adendo o apéndice”, dijo Flores Galarza vía telefónica. “Según ese documento, la liga que no cumpla con el protocolo, MLB se guarda el derecho de retirar a los peloteros que pertenecen a sus organizaciones”.

Explicó que el documento fue enviado a todos los propietarios o administradores de franquicias y se encuentran en el proceso de analizarlo y hacer comentarios y recomendaciones sobre el mismo.

En el caso de la liga de Puerto Rico, “lo que ellos (MLB) ponen es bastante similar al protocolo que nosotros ya estábamos trabajando porque nosotros utilizamos el de Grandes Ligas como base”.

La diferencia, agregó, es que MLB funcionaría sin público y en Puerto Rico lo habría. Pero el documento local toma en consideración, según el presidente liguero, lo que tienen que hacer los equipos con sus jugadores y su ‘clubhouse’ y otros protocolos que se utilizarían en la entrada de cada uno de los estadios, donde se le tomaría la temperatura a las personas y habría estaciones de desinfectante de manos, además de que se implementarían las medidas de uso de mascarillas y de distanciamiento social, así como instrucciones para el uso de los baños y los procesos en las áreas en que se sirvan alimentos.

Según Flores Galarza, el documento de protocolos ‘criollizado’, que aún está en etapa de borrador, señala a los equipos como responsables de costear las condiciones de seguridad de sus jugadores dentro del camerino, mientras que la liga costearía la contratación de personal adicional que estaría en los estadios verificando que los protocolos se estén implantando y se sigan correctamente.

Flores Galarza dijo que la liga contempla la contratación de un laboratorio clínico para la realización de pruebas para detectar COVID-19 a los jugadores a su llegada a los campos de entrenamiento de los equipos, aunque agregó que aún no se ha determinado con cuanta frecuencia se le realizarían las pruebas a los jugadores. Un comité de la liga, encabezado por el propietario de los Atenienses de Manatí, Javier Hernández, trabaja en esa decisión.

Sostuvo que se está intentando además reducir el número de personas que tendría acceso al ‘clubhouse’ y que los protocolos observan hasta la manera en que los jugadores dispondrían de los uniformes de práctica que utilizan y los protocolos al utilizar las duchas, entre otras muchas cosas. Cada jugador tendría que hacerse cargo de sus equipos y de desinfectarlos.

La limitación incluiría hasta a los lanzadores que trabajaron recientemente y no volverán a hacerlo en varios días, además de los jugadores que están en el roster inactivo del equipo, que se mantendrían practicando con el equipo en caso de que necesiten ser llamados, pero una vez termine la práctica estos deberían abandonar el camerino.

Incluso, habría informes de casos sospechosos y de casos positivos al Departamento de Salud de Puerto Rico, dijo Flores Galarza. Un fanático que no cumpla con los parámetros de temperatura o que exhiba síntomas a la entrada del estadio, al igual que un jugador que muestre síntomas, tendrían que ser reportados.

Flores Galarza dijo que no espera que un brote dentro de un equipo, lo que significaría una cuarentena de dos semanas para el jugador y la posibilidad de que otros jugadores puedan haberse infectado, pueda crear una situación en la que un equipo se quede sin jugadores hábiles suficientes para poder competir. Dijo que los róster de los equipos son de 30 jugadores y que todos los equipos siempre cuentan con alrededor de 10 peloteros inactivos.

“Esta es la nueva realidad. La contestación a eso es que en nuestras expectativas, esperamos que ese escenario no ocurra. Hay que ver qué pasa de aquí a allá. Si sale una vacuna estamos bendecidos. Si no, hay que ver en el momento si la situación está controlada o se han disparado los casos. No podemos improvisar”, manifestó el exsecretario de Hacienda.

Este indicó que espera que la temporada se celebre con siete equipos y aunque no se ha determinado fecha exacta, iniciaría en diciembre. El número de juegos tampoco se ha decidido, aunque será una temporada abreviada por la pandemia, según el presidente.

Para finalizar, indicó que los protocolos de la LBPRC también están siendo comparados con los del Departamento de Recreación y Deportes, como requiere la más reciente orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez, y que espera que antes de que finalice este mes el borrador de la liga sea finalmente aprobado cumpliendo con todos los requerimientos.