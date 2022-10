Arlington, Texas. Una cosa es que usted quiera jugar por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo del 2023. Y otra es que usted cualifique para ponerse el uniforme del Team Rubio para tan importante evento que paraliza al mundo deportivo.

Este es el caso de Alex Bregman, estelar antesalista de los Astros de Houston, que para muchos entendidos del ambiente beisbolístico lo ubicaban en algún lugar de la alineación de los boricuas para el WBC. Y el propio jugador sonríe cada vez que se le plantea el tema en los diferentes escenarios de las Grandes Ligas cuando su equipo se presenta en diversas ciudades.

Al momento de Primera Hora preguntarle si jugar con Puerto Rico está en su agenda, rápidamente Bregman aclara que “no estoy autorizado para eso, porque no está en mi línea sanguínea. Mi abuelastro es el que es puertorriqueño, por lo que no me permiten”, explicó el defensor de la llamada esquina caliente de los campeones de la división Oeste y actuales líderes de la Liga Americana.

Y es que las reglas no le permiten jugar por Puerto Rico, ya que no tiene una relación directa de padres o abuelos, y tampoco nació en la Isla del Encanto.

“No, lamentablemente”, al explicar que “mi abuela está casada con mi abuelastro, que sí es puertorriqueño, pero no puedo jugar. Tal vez en otra vida”, bromeó.

Sin embargo, Bregman abundó que “puedo jugar por USA, pero no he decidido todavía”, aseguró. “Ahora mismo no tengo planes todavía, ya que mi enfoque está con los Astros”, insistió sobre si finalmente jugará con los Estados Unidos en el 2023, que será la quinta edición del evento organizado por Major League Baseball (MLB).

Como bien explicó, toda su concentración está con los Astros, describiendo la temporada “ha sido muy buena y estamos en el primer lugar. Los muchachos están jugando un buen nivel de béisbol. Me siento bien y estoy confiado en seguir jugando fuerte”, dijo uno de los principales bateadores de la novena, que promedia .2602 con 23 vuelacercas, remolcando y anotando la cantidad de 92 carreras en ambos departamentos.

Alex Bregman dice que está aprendiendo a hablar más español y que lo practica con el nuevo boricua de los Astros, Christian Vázquez. ( David J. Phillip )

Bregman, que está en su séptima temporada, todas con los Astros, dijo sentirse muy cómodo de jugar el cuadro interior con otros hispanos, que ya lo reconocen como puertorriqueño.

“(Ríe) Es increíble y es bien divertido jugar junto a todos ellos. Es un honor jugar con ellos”, dijo sobre el cubano Yulieski ‘Yuli’ Gurriel, el venezolano José Altuve y el quisqueyano Jeremy Peña, quien sustituyó en el campo corto al boricua Carlos Correa.

En cuanto a su excompañero Correa, dijo que “es increíble y un jugador súper inteligente, un gran compañero y trabajador. Creo que todos en este ‘Clubhouse’ aprendimos mucho con él.”

Aceptó y reconoció que todos lo extrañan.

“Claro que sí. Es una gran persona y amigo. Lo sigue haciendo bien. Estoy contento por él y su familia. Houston está contento por él también y agradecido por todo lo que hace por la comunidad. El sigue teniendo mucho impacto en la comunidad de Houston con su Fundación, lo que es increíble”, reconoció Bregman.

Ante la salida de Correa, que juega ahora para los Minnesota Twins, se le sumó al equipo otro boricua en la persona Christian Vázquez. Eso obliga a Bregman a continuar hablando español.

“Estoy aprendiendo con él y los demás muchachos”, sonrió sobre la gran cantidad de peloteros latinos que tiene la organización, así como los entrenadores puertorriqueños Josué ‘Joe’ Espada y Alexis Cintrón, el receptor nagüabeño Martín ‘Machete’ Maldonado y el mismo dirigente Dusty Baker Jr., que domina el español.