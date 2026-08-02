El Equipo Nacional de béisbol venció este domingo por 8-4 a Curazao para adelantar a la Super Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los boricuas adelantaron con marca de 2-1 en la fase de grupos de la llave A. Derrotaron a República Dominicana el viernes en su primer choque y cayeron ante Cuba el sábado.

La próxima etapa del torneo en la justa regional se celebrará del martes al jueves.

Puerto Rico completó la remontada ante Curazao al tomar ventaja 5-4 en la sexta entrada tras un doblete de Kevin Santa, que llevó al plato a Jan Hernández para darle la delantera a la novena boricua por primera vez en el partido.

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Tras un toque sorpresa de Rubén Castro con dos outs, la escuadra puertorriqueña consiguió el 6-4.

Los boricuas no se detuvieron y anotaron una séptima carrera de los pies de José “Pocholo” Rivera tras un lanzamiento salvaje de Cerilio Soleana en el séptimo capítulo. La octava carrera llegó luego de un doble impulsador de Yadiel Rivera por el jardín derecho.

“Nunca perdí la fe en mi equipo, a pesar de que los primeros innings estaban muy intensivos. Estaba la cosa difícil. Los muchachos se recuperaron, se motivaron y echaron el extra y gracias a Dios pudimos sacar este importante partido”, expresó el dirigente Juan “Igor” González tras el triunfo.

“El pitcheo nuestro está ahí, el día de mañana (lunes) libre, que le viene bien para relajarse mentalmente y remontar el martes”, agregó el piloto.

Puerto Rico había igualado el marcador a cuatro en el cuarto episodio con un racimo de cuatro anotaciones.

Los boricuas respondieron luego de que Kerby Camacho abriera la tanda con un doble que remolcó a Rivera para romper el cero.

Más tarde, Santa conectó un sencillo que llevó al plato a Hernández, quien alcanzó base tras recibir su tercer pelotazo en lo que va de los Juegos.

La novena boricua continuó presionando y redujo la diferencia a una carrera cuando Yadiel produjo con una roleta de out por la segunda base que permitió anotar a Camacho para el 4-3.

Finalmente, Santa anotó la carrera del empate luego de un error del antesalista Dudley Leonora en un tiro que permitió a Edison Mora llegar quieto a la inicial.

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Joshua Torres se alzó con el triunfo al lanzar dos entradas sin permitir imparables ni carreras. Abanicó a dos.

Tan pronto como en el primer capítulo, Curazao abrió el marcador con un cuadrangular al jardín izquierdo de Phildrick Llewellyn con Jeandro Tromp en circulación para darle ventaja de 2-0.

“Era vida o muerte… No hay enemigos pequeños. Curazao comenzaron agresivos. Nos dieron un par de cuadrangulares”, dijo González.

La ofensiva curazoleña amplió la diferencia en el segundo episodio tras un doble de Raysheandall Mihel, que impulsó a Tommy van de Sanden para el 3-0.

En la segunda entrada, Riordan Windster sacudió otro cuadrangular por el bosque izquierdo para colocar el marcador 4-0.