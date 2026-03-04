Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Puerto Rico terminó el miércoles su preparación en el exterior para el Clásico Mundial de Béisbol con una derrota, 6-3, ante los Twins de Minnesota en el Lee Health Sports Complex de Fort Myers, Florida, en su último juego de exhibición antes de viajar a la isla.

El fogueo fue el segundo de dos partidos que disputó el Team Rubio previo a su primer compromiso en el esperado torneo, cuando reciba a Colombia este viernes en el Estadio Hiram Bithorn como parte de la acción de la fase de grupos. Los puertorriqueños se trasladarán ahora a la isla y tendrán el jueves una práctica, a la 1:00 p.m., en el Bithorn.

Al igual que en el encuentro contra los Red Sox de Boston, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, utilizó ocho lanzadores a lo largo de este desafío, pero dos pertenecen a la organización de Minnesota: Cole Peschl y Jacob Wosinski.

Raymond Burgos fue el abridor de Puerto Rico, pero no corrió con la misma suerte que tuvo su compañero Elmer Rodríguez ante los Red Sox y cargó con el revés tras tolerar dos carreras limpias y tres hits en apenas 1.2 entradas lanzadas.

La victoria se le otorgó a Zebby Matthews, quien amarró los bates de los boricuas al permitir solo una carrera limpia en cuatro episodios lanzados, en los que ponchó a tres bateadores y dio un boleto.

“No fue el resultado que queríamos, pero anoche (martes) jugamos un tremendo juego contra Boston. Hoy estuvimos en la pelea. Muy contento con lo que he visto. La química está muy buena y el ambiente está muy bueno. Deseoso de que ya llegue el viernes. Estamos motivados para eso”, dijo Molina en una entrevista con la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Los Twins abrieron el marcador en la parte baja de la segunda entrada. Luego de Royce Lewis poncharse tirándole, Alan Roden conectó un triple al jardín derecho frente a Raymond Burgos. En el siguiente turno, Orlando Arcia bateó un elevado de sacrificio hacia el bosque central que permitió a Roden anotar la primera carrera de Minnesota.

Con las bases vacías, Tristan Grey pegó un indiscutible al jardín derecho. Acto seguido, Alex Jackson sacudió un doble con elevado al bosque izquierdo y Grey avanzó a tercera. Tras los Twins colocar corredores en la tercera y segunda almohadilla, el dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, decidió ponerle fin a la salida de Burgos y traer desde el bullpen a Jorge López.

Sin embargo, López lució descontrolado desde el momento que subió a la loma y le concedió una base por bolas a Ryan Kreidler y Minnesota llenó las bases. El derecho, de 33 años, continuó teniendo problemas encontrando la zona y golpeó a Austin Martín con un lanzamiento. Esto provocó que los Twins anotaran por segunda ocasión en el partido. Luego de una visita al montículo, López logró salir de aprietos tras Kody Clemens batear un rodado de out a la intermedia para acabar la baja del segundo episodio.

El Team Rubio respondió en la apertura del tercer capítulo con un imparable de Edwin Arroyo. En el siguiente turno, Matthew Lugo conectó un doble al jardín central. Con Luis Vázquez en la caja de bateo, Zebby Matthews cometió un balk, infracción que dio paso para que Arroyo marcara la primera carrera de los boricuas y Lugo adelantara a la antesala.

Heliot Ramos corre las bases durante el fogueo entre Puerto Rico y los Twins de Minnesota. ( Suministrada )

Puerto Rico, en cambio, no logró empatar el encuentro y Minnesota volvió al ataque en la baja de la tercera entrada. Luego de una línea de Roden al bosque central, Arcia pegó un doble al jardín izquierdo y los Twins aumentaron su ventaja a 3-1.

Minnesota se alejó aún más en el cierre del quinto episodio. A pesar de que los puertorriqueños habían hecho una doble matanza, Roden hizo de las suyas y bateó una roleta al bosque derecho ante el relevista Ricardo Vélez. En el siguiente turno, Vélez le otorgó un boleto a Arcia, lo que resultó en una visita a la loma. Pero esto no sirvió de mucho porque Gray conectó una línea al jardín derecho para remolcar la cuarta carrera de los Twins.

Minnesota volvió a anotar en la alta del séptimo capítulo gracias a un lanzamiento desviado de Gabriel Rodríguez que le dio paso a Gabriel González para que llegara a home. Los Twins marcaron su sexta y última carrera en la baja de la octava entrada tras un imparable de Kyler Fedko al bosque izquierdo mientras Emmanuel Rodríguez estaba en tercera.

El Team Rubio, en cambio, intentó hacer una dramática entrada en la novena entrada, pero se quedó corto. Con corredores en las esquinas, Luis Hernández conectó un sencillo que empujó la tercera carrera de los puertorriqueños.

Tras Jasser Mercedes batear un elevado de out, Arroyo sacudió una línea al jardín central que permitió a Eddie Rosario anotar y reducir el déficit a 6-3 antes de que concluyera el juego con un elevado de Lugo.