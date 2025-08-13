Puerto Rico fue blanqueado 5-0 por Venezuela este miércoles en su debut en la Pequeña Serie Mundial 2024 que se juega en Williamsport, Pennsylvania, en un juego marcado por el dominio del abridor venezolano Juan Reyes.

Reyes trabajó seis entradas en blanco, permitiendo solo tres hits y sin ceder anotaciones, para encaminar a los sudamericanos a la victoria. El tercera base Samuel Castillo lideró la ofensiva con un desempeño perfecto de 2-2, incluyendo un doble, y produjo cuatro carreras.

El abridor puertorriqueño Sebastián Colón cargó con la derrota al tolerar tres carreras —todas limpias— con tres imparables y cuatro bases por bolas en apenas una entrada y un tercio de labor.

PUBLICIDAD

Aquí aparece el equipo boricua al momento de hacer su entrada en la inauguración del torneo. ( Caleb Craig )

Venezuela tomó la ventaja desde temprano con tres carreras en la segunda entrada y sumó dos más en la quinta, aprovechando el bate caliente de Castillo.

Por Puerto Rico, los únicos imparables salieron de los bates de Sebastián Casanova, Yosen Ortiz y Yadiel Laboy.

Puerto Rico está siendo representado por el equipo de la Liga Juan A. Bibiloni de Yabucoa.

Los venezolanos celebraron un triunfo que consideraron doble, luego de que antes del torneo obtuvieran una dispensa especial para recibir visas y poder ingresar a Estados Unidos, en medio de las restricciones actuales de visado para ciudadanos de Venezuela y otros países.

Puerto Rico volverá al terreno el sábado en un partido de eliminación dentro del cuadro internacional entre el perdedor del partido entre Asia-Pacífico y México.