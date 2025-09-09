El Equipo Nacional de béisbol Sub-18 abrirá su participación en la súper ronda de la del Mundial de dicha categoría este miércoles frente a Panamá, en juego señalado para las 9:30 de la noche (hora de Puerto Rico), en Okinawa, Japón.

Puerto Rico avanzó a la segunda etapa con marca de 0-2, ya que en este formato se arrastran los resultados obtenidos contra los equipos que también clasifican dentro del mismo grupo.

En el caso del equipo puertorriqueño, sus dos derrotas fueron ante Japón y Corea, que también aseguraron su pase a la segunda fase desde el grupo A.

En el grupo B, avanzaron Panamá, Taiwán y Estados Unidos.

Los boricuas enfrentarán el viernes a Taiwán a las 1:30 a.m.