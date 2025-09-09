Tokio. Casi todas las atletas femeninas han completado las pruebas de sexo antes del campeonato mundial de atletismo que se celebrará este mes en Japón.

World Athletics informó el martes que más del 95% de las pruebas —un análisis genético para determinar el sexo al nacer de la atleta— ya se han realizado previo al Campeonato Mundial que comenzará este fin de semana en Tokio.

El organismo rector del atletismo indicó que el resto de las pruebas —para los equipos de Francia y Noruega y algunas atletas basadas en Francia, países donde la prueba genética por motivos no médicos está prohibida— se realizará en Tokio antes del inicio de la competencia.

PUBLICIDAD

“Esta ha sido una respuesta de todo el deporte a un principio que todos creemos fundamentalmente: proteger la categoría femenina”, dijo Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

World Athletics fue el primer deporte olímpico en reintroducir las pruebas cromosómicas —interrumpidas en la década de 1990— que requieren que las atletas de eventos femeninos se sometan a la prueba una vez en su carrera. En marzo anunció la aprobación de hisopos bucales y pruebas de gotas de sangre seca para las atletas femeninas, con el objetivo de mantener “la integridad de la competencia”.

World Athletics había fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que las atletas se sometieran a las pruebas genéticas antes del mundial.

El mes pasado, el organismo rector del boxeo estilo olímpico anunció que requerirá pruebas de sexo para todas las boxeadoras que deseen competir en la división femenina en su campeonato mundial este mes en Liverpool, Inglaterra.