Los Ángeles. Tyler Glasnow y Blake Treinen se combinaron para lanzar ocho entradas sin hit antes de que Tanner Scott permitiera el primer imparable de Colorado en la novena, y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para una victoria de 3-1 sobre los Rockies el lunes por la noche.

Glasnow ponchó a 11 y dio dos bases por bolas en 105 lanzamientos —uno menos que su máximo de la temporada—, 65 de ellos fueron strikes en siete entradas en su primera apertura de carrera contra Colorado.

Blake Treinen lo siguió con un octavo inning de 1-2-3. Scott entró en la novena y rápidamente permitió un doble a Ryan Ritter antes de retirar a los siguientes tres bateadores para finalizar el juego.

The Dodgers have lost a no-hitter in the ninth inning for the second time in three nights pic.twitter.com/YYZ1Ck8iHG — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 9, 2025

Los Dodgers se mantuvieron un juego por delante de San Diego, que ocupa el segundo lugar en la carrera de la División Oeste de la Liga Nacional.

El derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, tuvo un juego sin hit roto con dos outs en la novena entrada en Baltimore el sábado por la noche, y los Orioles remontaron para una victoria de 4-3.

Los Dodgers tomaron una ventaja de 3-1 en la séptima entrada con un sencillo de dos carreras de Mookie Betts al jardín central que anotó al cubano Andy Pagés, quien fue golpeado por un lanzamiento, y a Shohei Ohtani, quien conectó un doble con dos outs.

Los Rockies lideraron 1-0 con un elevado de sacrificio de Kyle Farmer que anotó a Jordan Beck, quien recibió una base por bolas al inicio de la segunda entrada. Los Dodgers empataron 1-1 con un doble impulsor de Freddie Freeman contra el relevista dominicano Juan Mejía en la parte baja de la sexta.

Glasnow fue retirado de su última apertura programada el viernes en Baltimore debido a rigidez en la espalda, aunque los exámenes no mostraron ningún problema. El derecho no ha ganado desde su primera apertura de la temporada el 31 de marzo contra Atlanta.

En 14 salidas hasta ahora, Glasnow tiene un récord de 1-3 con una efectividad de 3.41, registrando 81 ponches contra 32 bases por bolas. Su promedio de bateo de oponentes de .181 lidera a todos los abridores de la Liga Nacional, mientras que sus 10.62 ponches por cada nueve entradas lo ubican en el sexto lugar. Ha tenido 10 decisiones sin resultado.

Los Rockies han perdido 10 de 12.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-0; y el cubano Yanquiel Fernández de 3-0.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pagés de 2-0 con una anotada; y el dominicano Teoscar Hernández de 4-0.