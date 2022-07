El próximo ‘Team Rubio’, la representación de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, tendrá que fajarse para poder adelantar de la misma primera ronda de la próxima edición, en la que compartirá el Grupo D con República Dominicana, Venezuela, Israel y un equipo por determinarse.

A la segunda ronda solo pasarán dos.

Sin embargo, el exdirigente de las pasadas dos ediciones, Edwin Rodríguez, ve una ventaja en los pareos, y es que la actuación de los venezolanos en ediciones pasadas no ha sido la mejor, lo que podría beneficiar a los boricuas.

“Esto es parecido al 2013, cuando se jugó la primera ronda en San Juan. Aquella vez nos tocó con Dominicana, Venezuela y España. De los cuatro entraban dos. Venezuela y Dominicana son unas potencias. Eventualmente Dominicana ganó invicto en el 2013″, contó Rodríguez. “Pero Venezuela tenía un equipazo y era bien difícil salir de esa ronda”.

“Considero que, aun con el talento que tenemos esta vez, no va a ser fácil. El favorito de ese grupo de Puerto Rico es Dominicana, que va a estar bien fuerte. Yo creo que la pelea por el segundo (espacio a la segunda ronda) es entre Venezuela y Puerto Rico. Y por tradición, Venezuela no ha lucido bien en estos clásicos. Siempre han presentado una buena plantilla y no lucen bien”, agregó el manager.

“Creo que Puerto Rico y Dominicana deben ser los dos que avancen. ¿Que van a tener problemas? Seguro. Pero deben avanzar de la primera ronda”, dijo.

Rodríguez se refirió a que los suramericanos se quedaron en la primera ronda en la edición del 2013, la última vez que se jugó una ronda en San Juan, y en el 2017, pese a que contaban con Félix Hernández, Miguel Cabrera, Salvador Pérez, José Altuve, Rougned Odor y Alcides Escobar entre otros, adelantaron a duras penas en un partido de desempate con Italia y luego quedaron fuera en la segunda ronda al perder todos los juegos en un pool junto a Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana.

Para el 2017, podrían agregar a nombres como Ronald Acuña, Gleyber Torres, Marwin González, Eugenio Suárez, Jesús Aguilar, Eduardo Escobar, Willson Contreras, Carlos Carrasco, Pablo López y César Hernández.

“A Venezuela le va a faltar pitcheo inicial. Lo que nos conviene contra Venezuela es que nos toque en el tercer juego, cuando ya hayan tirado sus mejores pitchers. Eso ayudaría. Porque creo que ellos están limitados en los iniciadores y en el bullpen. El pitcheo es el factor débil de Venezuela, aunque Puerto Rico está en las mismas”, profundizó Rodríguez.

Dominicana, por su parte, tras coronarse en el 2013, en 2017 presentó un roster que incluyó, entre otros, a Robinson Canó, Manny Machado, José Reyes, Carlos Santana, José Bautista, Nelson Cruz, Starling Marte, Luis Severino, Iván Nova, Johnny Cueto y Jeurys Familia.

Pero, para la próxima edición de 2023, podrían sumar a Fernando Tatis, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, José Ramírez, Rafael Devers, Julio Rodríguez, Jeremy Peña, Wander Franco, Marcell Ozuna y Framber Valdez, entre otros.

En el caso boricua, además de José Berríos, Rodríguez dijo que piensa que un tirador como Dereck Rodríguez podría ayudar, y los otros dos abridores habría que buscarlos en la liga invernal. Mencionó a figuras como Adalberto Flores, que podrían tirar tres entradas.

“Puerto Rico no tiene profundidad en abridores, pero eso ha sido así siempre, y siempre se las inventa”, continuó. “Tenemos buenos relevos para tarde en el juego. Pero las entradas cuatro, cinco y seis van a ser difíciles”.

Rodríguez aclaró que los iniciadores en el Clásico Mundial están limitados a una cantidad limitada de lanzamientos que aumenta poco según la ronda. Usualmente, la cifra de la primera ronda permite que en casos el lanzador llegue a la cuarta entrada, pero muy pocas veces. Usualmente son solo tres.

Para el relevo en las entradas siete, ocho y nueve, Rodríguez opinó que estamos cubierto con figuras como Edwin y Alexis Díaz, Joe Jiménez, Jorge López, Seth Lugo y Emilio Pagán. Estos raras veces tiran más de una entrada, por lo que es de esperar que estén limitados a solo una.

“Y además será en marzo, que es época de spring training, yo dudo que les den permiso para tirar más de una entrada. ¿Que puedan hacerlo? Pues se podrían preparar, pero dudo que las organizaciones den el permiso para eso. Es otro obstáculo”, sostuvo.

En cuanto a tres potencias mundiales y de América jugando en el mismo grupo en una ciudad como Miami, repleta de latinoamericanos, Rodríguez dijo que no cree que haya sido algo al azar.

“Ellos tendrán sus razones. Uno podría especular por qué, porque siendo la serie en Miami, donde hay tantos fanáticos dominicanos, venezolanos y puertorriqueños, es triste que uno de esos equipos tenga que eliminarse. Hay más fanáticos de esos equipos en Miami que canadienses o de otros países. Pero ellos tendrán sus razones”, dijo.

Al final, Rodríguez si hay algo claro entre los datos que se empiezan a aclarar, es que República Dominicana luce como un candidato sólido a regresar al trono.

“Para mí Dominicana es el equipo favorito no solo del grupo, sino del Clásico. No solo por la profundidad ofensiva que tiene, sino que tienen muy buenos brazos iniciadores y relevistas”, opinó. “Están como en el 2013 cuando arrasaron y quedaron invictos. En el papel ese es el equipo favorito, hasta por encima de Estados Unidos. Ese equipo está lleno de superestrellas”