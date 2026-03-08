Darell Hernaiz dejó el sábado en el terreno a Panamá con un cuadrangular hacia el jardín izquierdo para darle a Puerto Rico una dramática victoria, 4-3, en su segundo juego de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Hiram Bithorn.

Con este resultado, el Team Rubio mantuvo su paso perfecto en el torneo con marca de 2-0 en el Grupo A, mientras que los panameños empeoraron a 0-2.

Los boricuas ahora son los líderes de su llave, ya que Panamá comparte el sótano con Colombia (0-2) y tanto Canadá y Cuba tienen un balance de 1-0. Por ello, los puertorriqueños ya tienen un pie dentro de los cuartos de final del certamen, que se llevarán a cabo entre el 13 y 14 de marzo en el Daikin Park de Houston, Texas.

PUBLICIDAD

Puerto Rico tiene en agenda enfrentar este lunes a Cuba. El abridor para ese encuentro será Elmer Rodríguez, el segundo mejor prospecto entre los lanzadores en la finca de los Yankees de Nueva York. La asistencia para el encuentro entre Puerto Rico y Panamá fue de 18,925.

“Me siento bien bendecido. Yo no soy bateador así de sacarla. Yo nada más doy hit y corro las bases, pero eso fue lo que hizo Dios. Yo nada más hice el swing y Dios hizo el resto”, dijo Hernaiz en una conferencia después del partido.

IT'S GONE!

PUERTO RICO WINS!

DARELL HERNAIZ, WALK-OFF HOME RUN! pic.twitter.com/L2kIDmzi5N — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2026

Hernaiz, al igual que Eduardo Rivera, es uno de los 17 debutantes que integran esta versión del Team Rubio. Rivera, un prospecto de 22 años y 6’7” de estatura, lució dominante en su primera apertura en un Clásico Mundial. El zurdo ponchó a cinco, concedió una base por bolas y permitió un indiscutible en las cuatro entradas y un tercio que dejó en blanco.

Ariel Jurado, abridor panameño, también tuvo un buen rendimiento en la loma tras tolerar solo tres hits y retirar a cuatro en cinco capítulos en cero. José Espada cargó con la victoria, mientras que el revés fue para Severino González.

Final no apto para cardíacos

Conscientes de que la baja de la novena entrada era su última oportunidad para empatar el juego, los bateadores de Puerto Rico hicieron el ajuste que el dirigente Yadier Molina había pedido la noche anterior para salir victoriosos ante Panamá: ver más lanzamientos.

Luego de que Hernaiz bateó un elevado de out al jardín derecho, Eddie Rosario recibió una base por bolas frente al relevista zurdo Alberto Baldonado. Tras una visita al montículo, el capitán Martín “Machete” Maldonado respondió con un sencillo con rodado al bosque derecho.

PUBLICIDAD

Con piernas en las esquinas, Molina sustituyó a Maldonado con M.J. Meléndez como corredor emergente. Después de un elevado de out de Christian Vázquez, Matthew Lugo consumió un turno de cinco lanzamientos en el que fue otorgado un boleto y Puerto Rico llenó las bases.

Acto seguido, Baldonado también le concedió una base por bolas a Willi Castro y los boricuas empataron el juego, 2-2, y los miles de fanáticos que asistieron al Bithorn enloquecieron. Heliot Ramos, quizá el bateador de mayor poder en la alineación de Molina, tuvo la oportunidad de dejar en el terreno a los panameños, pero pegó un rodado para un out forzado que envió el desafío a entradas extras.

Panamá golpeó primero al tomar la ventaja con un sencillo de José Caballero, pero no pudieron producir más carreras. Puerto Rico, en cambio, colocó corredores en las esquinas tras un toque de Luis Vázquez en busca de avanzar a Ramos a tercera. No obstante, Carlos Cortés bateó un rodado para doble matanza que parecieron quitarle al aire a los boricuas.

Pero Hernaiz se creció en el siguiente turno y acabó el desafío con un palo que levantó de sus asientos a los miles de fanáticos que se presentaron al Bithorn.

Panamá pico al frente primero

Más temprano, el Team Rubio amenazó con abrir el marcador en la baja del cuarto inning con un dos batazos de Heliot Ramos y Nolan Arenado al jardín derecho, pero Luis Castillo evitó que ambos salieran del parque con dos atrapadas cerca de la verja.

PUBLICIDAD

Rivera, en cambio, estaba cumpliendo en su primera apertura en un Clásico Mundial al ponchar a cinco bateadores, conceder una base por bolas y permitir apenas un indiscutible en cuatro innings en blanco.

En la apertura del quinto capítulo, el dirigente Yadier Molina decidió bajar del montículo al prospecto zurdo tras 56 lanzamientos y relevarlo con Jorge López. Rivera, junto a su compañero cangrejero Christian Vázquez, había cumplido su encomienda en el escenario más importante que ha visto acción en su joven carrera.

Sin embargo, golpeó con un lanzamiento a Jonathan Araúz, el último bateador que enfrentó. López se trepó en la loma con la misión de apagar el fuego, pero lo que hizo fue echarle gasolina. Christian Bethancourt, el primer bateador que vio el relevista cayeyano, conectó un doble al bosque derecho y Panamá anotó la primera carrera de la noche.

Luego de esta jugada, hubo una visita al montículo, pero López permaneció en el encuentro. Con Bethancourt en la antesala, Luis Castillo aprovechó la primera ocasión en la que los panameños tenían un corredor en posición anotadora y sacudió otro doble al jardín derecho para aumentar la ventaja de su novena a 2-0.

Poco después, la salida de López llegó a su fin tras permitir, en 0.1 entradas, dos imparables y una carrera limpia, ya que la segunda fue otorgada a Rivera. Su lugar lo tomó Ricardo Vélez, quien aunque golpeó con un lanzamiento a otro bateador, logró acabar el inning sin mayores contratiempos.

Puerto Rico, en cambio, rayó la pizarra en la baja de la sexta entrada. Tras el mánager panameño José Mayorga sustituir a su abridor con Javy Guerra, Bryan Torres pegó una línea al bosque derecho. En el siguiente turno, Willi Castro conectó otra línea al jardín derecho. Luego de una visita a la loma, las bases se llenaron tras un lanzamiento de Guerra golpear a Ramos en la muñeca con un lanzamiento.

PUBLICIDAD

De inmediato, Arenado conectó un elevado de sacrificio que trajo la primera carrera del Team Rubio en las piernas de Torres. Mayorga reemplazó a Guerra con Kenny Hernández y los boricuas fueron incapaces de volver anotar por el resto del sexto inning.

El encuentro fue detenido por lluvia cuando iba a comenzar la baja del séptimo episodio. Esta fue la tercera ocasión en la historia de un Clásico Mundial que un partido era frenado por lluvia. Sin embargo, fue reanudado 22 minutos después.

Con dos outs en la pizarra, Emmanuel “Pulpo” Rivera bateó un sencillo al bosque central y Christian Vázquez le siguió con un indiscutible con rodado a la misma área del terreno. Estos dos batazos permitieron que Puerto Rico colocara piernas en las esquinas, pero volvió a dejar corredores en bases tras Matthew Lugo poncharse mientras le tiraba.