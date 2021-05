Puerto Rico inicia hoy lunes en la tarde, el difícil y empinado camino hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio cuando se mida a sus eternos rivales del Caribe, la República Dominicana, en el primer choque del Torneo Preolímpico de Béisbol de Las Américas que se celebrará en la Florida.

Dominicana y Puerto Rico se enfrentarán a la 1:00 de la tarde en Port St. Lucie (Clover Park) como parte de la acción del Grupo A en el que también compiten Estados Unidos y Nicaragua.

El Grupo B lo integran Cuba, Venezuela, Colombia y Canadá. Todas estas novenas estarán activas en la jornada de hoy. También se jugará en Palm Beach.

La novena boricua, dirigida por Juan ‘Igor’ González, enviará al montículo al zurdo Luis Leroy Cruz, quien en la temporada del 2020-2021 lanzó en el béisbol invernal de la República Dominicana (LIDOM) con los Tigres del Licey.

Por su parte, Dominicana tendrá al veterano zurdo Raúl Valdés, quien cuenta con experiencia en las Mayores.

De 43 años, Valdés es un lanzador incómodo con una larga trayectoria en el béisbol (21 temporadas). Lleva trabajando en Dominicana (LIDOM) desde el 2007.

“Supercontento y agradecido por la oportunidad que me están dando y la confianza que me dieron. Nos hemos estado preparando bien. He estado estudiando mucho ese equipo. Estamos listo para ese gran día”, dijo recientemente Cruz al comentar sobre la importante designación para el partido inaugural.

“Vamos a dar un buen espectáculo. Me da más confianza -el haber lanzador en Dominicana-. Conozco bastante de ellos. Voy con una idea, voy con un plan. Hemos trabajado fuerte en estos últimos meses. Lo van a notar cuando prendan las luces”.

Dominicana, compuesto por exjugadores retirados de las Mayores como José Bautista, Melky Cabrera, Emilio Bonifacio y otros ocho peloteros de experiencia de Grandes Ligas y cinco prospectos de liga menor, es uno de los favoritos para llegar al juego final y optar por el único boleto directo disponible para Japón.

Por su parte, Puerto Rico lleva una plantilla con algunos jugadores de experiencia en las Mayores, pero no logró reclutar un solo pelotero activo en las Menores.

Juan 'Igor' González confía en la experiencia del zurdo Luis Leroy Cruz para batallar el lunes ante República Dominicana.

Jesmuel Valentín, Iván de Jesús Jr. y Noel Cuevas son algunas de las principales figuras del elenco borincano.

El pitcheo es sin dudas la mayor debilidad de la novena boricua que tendrá en el derecho Jason García al único lanzador con experiencia en las Grandes Ligas.

“Nos sentimos bien preparados física y mentalmente. Los muchachos están bien confiados de que vamos a tener una gran torneo aquí. Pero no podemos bajar la guardia. Este es un torneo de una calidad increíble, muy buena. Tenemos que jugar todo el tiempo duro la pelota agresiva e inteligente”, dijo el mánager Juan “Igor” González con aires de optimismo luego de una práctica celebrada recientemente en Port St. Lucie.

Jesmuel Valentín, quien se puede desempeñar en el siore y en la segunda base, es uno de los jugadores de Puerto Rico con experiencia en las Mayores.

“Es un compromiso grande ante Dominicana. Tienen siempre un gran equipo. Todo el mundo esperando ese choque. Yo apuesto a mi pitcheo, la defensa y a mi juego pequeño”.

González, quien guió a Puerto Rico a sendas medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019, reconoció el poderío de los quisqueyanos y la experiencia de sus integrantes.

“Siempre tienen buenos equipos. Tienen jugadores retirados que jugaron en las Grandes Ligas. Tienen la experiencia, pero hay que jugar. Los nombres en el papel no juegan.. es dentro del terreno”.

Sobre la designación de Cruz, quien pertenece a los campeones Criollos de Caguas en el béisbol invernal, el ex jonronero de Grandes Ligas dijo que apostará en su lanzador por su experiencia ante bateadores dominicanos.

“Ha jugado en Dominicana. Los conoce. Es un pitcher agresivo que tiene buenos recursos. Los lanzadores zurdos no son fáciles, son incómodos. Espero que me haga el trabajo seis o siete entradas”.

Un revés de Puerto Rico abriendo el torneo sería casi una sentencia a muerte. Para avanzar a la segunda ronda se necesitan al menos dos triunfos. El martes se medirán a Nicaragua y cierran la primera fase contra el poderoso Estados Unidos.

Los primeros dos de cada grupo avanzan a la Súper Ronda cargando en su récord el resultado que hayan tenido con el otro equipo que los acompañe. Es decir, si Puerto Rico avanza junto a Estados Unidos, pero perdió ante Estados Unidos, los estadounidenses avanzarían a la Súper Ronda con marca a 1-0 y Puerto Rico con 0-1, o viceversa, aparte de que pudiera ser cualquiera de los cuatro equipos de la ronda. Ya en la Súper Ronda, los equipos jugarían dos partidos más, uno contra cada uno de los dos que avancen del otro grupo y al final la novena con mejor récord global será la que obtenga la clasificación a Tokio. Es decir, el torneo no tendrá un juego de campeonato por el pase.

Los que arriben segundo y tercero tendrán otra oportunidad en clasificatorio final de carácter mundial que se jugará en México (Puebla) del 16-20 de junio. Un solo pasaporte estará disponible allí también.