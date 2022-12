Puerto Rico escala tres posiciones en ranking del béisbol masculino En la nueva puntuación se sumó la participación de las selecciones en los Mundiales, Premundiales Sub 15, Sub 23, además, del Premundial Sub 18 y la Copa del Caribe.

Puerto Rico participó en en los Mundiales, Premundiales Sub 15 y Sub 23, además, el Premundial Sub 18 y la Copa del Caribe. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD Puerto Rico escaló tres posiciones en el ranking del béisbol masculine que fue revelado este sábado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC). La nueva clasificación incluye los eventos del 2022 y tomó en consideración las participaciones en todas las competencias del béisbol masculino desde 2019. De ocupar el puesto 16, Puerto Rico escaló al 13, el país con mayor crecimiento entre los mejores 25 del mundo. En la nueva puntuación se sumó la participación en los Mundiales y Premundiales Sub 15 y Sub 23. Además, el Premundial Sub 18 y la Copa del Caribe, donde se obtuvo el campeonato y la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. PUBLICIDAD “El progreso del béisbol masculino en el ranking mundial era algo que esperábamos al finalizar el año 2022. Es el resultado de la reactivación del programa de Equipos Nacionales Juveniles y la actuación sobresaliente del equipo adulto en la recién celebrada Copa del Caribe en Bahamas”, indicó José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. El evento que más puntos le otorgó a Puerto Rico este año fue el Mundial Sub 15, con 280. La novena puertorriqueña alcanzó el quinto puesto en su debut en la competencia. “Con mucho esfuerzo logramos cumplir con todos los compromisos internacionales en 2022. No estamos conformes porque queda mucho por trabajar y entiendo que nuestro béisbol debe estar en los mejores puestos del Mundo. Para el 2023 se debe reflejar una mejoría significativa al tomar en cuenta la labor del World Baseball Classic y otros eventos mundiales”, detalló Quiles. Se espera que en 2023, la WBSC actualice el ranking del béisbol femenino. Las Nuestras ocupan el noveno puesto en el mundo y durante el 2022 lograron medallas de plata en la Copa del Caribe y el Premundial.