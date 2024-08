Por primera vez en la historia de Puerto Rico, del 14 al 17 de febrero de 2025, las ciudades de Ponce y Caguas le darán la bienvenida a ocho equipos de béisbol de universidades élites de División I que jugarán en la primera edición del Puerto Rico Challenge.

Producido por JoGi Sports y MB Sports, el Puerto Rico Challenge busca convertirse en una serie anual de inicio de la temporada del béisbol universitario de la NCAA. Se espera que miles de jugadores, familiares, amigos y fanáticos disfruten de estos juegos de alto nivel con algunas de las playas y atracciones culturales más inolvidables del Caribe de fondo.

El Puerto Rico Challenge igualmente presentará un seminario denominado como “El Proceso” para enfatizar a los jóvenes atletas de la isla que asistir a una universidad estadounidense es una opción legítima para ellos en su misión por llegar a las Grandes Ligas. Ejecutivos de novenas de MLB, exjugadores y dirigentes de reconocidas universidades orientarán a los jóvenes sobre cómo el béisbol puede ayudarlos a ser admitidos en universidades prestigiosas, lo que luego puede generar oportunidades potenciales en las Mayores, así como prepararlos para carreras exitosas más allá del béisbol.

Además, el Puerto Rico Challenge contará con una exhibición que mostrará la histórica cultura del béisbol de Puerto Rico, incluido el impresionante plantel de jugadores puertorriqueños que no sólo llegaron a las Grandes Ligas, sino que hicieron historia, ganándose un lugar en el Salón de la Fama.

Las ciudades de Ponce y Caguas están en ubicaciones ideales para el Puerto Rico Challenge. Con un clima perfecto para el béisbol durante todo el año, cada ciudad también alberga una variedad de hoteles, atracciones gastronómicas y experiencias culturales, y están acostumbradas a albergar eventos a gran escala.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, señaló que Ponce acoge el torneo con los brazos abiertos.

“Ponce acoge y se siente honrado de ser anfitrión del Puerto Rico Challenge. En los últimos cinco años hemos sobrevivido a dos grandes huracanes, un terremoto de magnitud 6.4 y la pandemia. Si bien estos desastres nos han sacudido, nuestra recuperación ha sido constante. Nuestro estadio y nuestras instalaciones deportivas vuelven a ser de primera categoría y somos conocidos por nuestra excelencia en hospitalidad al apoyar eventos internacionales. Me comprometo a que nuestro gobierno municipal trabajará de la mano con el sector industrial y empresarial para que la iniciativa sea un éxito rotundo. Y lo más importante, nuestra gente come, duerme y respira béisbol. No puedo dejar de enfatizar el impacto que esta iniciativa tendrá en los jugadores y estudiantes jóvenes de la región. Para muchos, exponerlos a organizaciones de la NCAA y universidades con sede en EE. UU. podría cambiarles la vida”, dijo Sifre.

Por su parte, el Alcalde de Caguas, William Miranda también está contento con la iniciativa.

“Para nuestra Administración Municipal de Caguas y para mí como alcalde, es un privilegio que nuestra ciudad sea una de las sedes de la primera edición del “Puerto Rico Challenge” en febrero 2025, donde haremos historia al recibir atletas universitarios de alto calibre en el deporte del béisbol provenientes de ocho prestigiosas universidades, junto a sus familiares y amigos. Nuestro majestuoso Estadio Yldefonso Solá Morales, reinaugurado en el año 2022 luego de su millonaria reconstrucción tras el paso del huracán Maria en el 2017, brindará el espacio y las comodidades ideales para un torneo de excelencia. Así mismo, nuestra Ciudad ofrecerá las mejores alternativas turísticas y acomodaticias para cada visitante, demostrando así que seguimos siendo el Centro y Corazón de Puerto Rico”.

Los boletos para el Puerto Rico Challenge estarán disponibles a partir del sábado 24 de agosto de 2024 a través de la plataforma Ticketera.

Anaymir “Tuti” Muñoz, productora del evento, abundó al respecto que el torneo será una celebración a la rica tradición del béisbol en Puerto Rico.

“El Puerto Rico Challenge es más que un torneo de béisbol; es una celebración de la rica tradición del deporte en nuestra isla y una oportunidad única para que nuestros jóvenes se inspiren y vean cómo el béisbol puede abrirles puertas hacia un futuro prometedor en el ámbito académico y profesional. Estamos emocionados de dar la bienvenida a estos equipos y a sus seguidores a Puerto Rico, y estamos seguros de que este evento marcará un antes y un después en el calendario deportivo de la isla”, dijo Muñoz.

Los ocho equipos comprometidos a jugar en febrero de 2025 son la Universidad de Connecticut, la Universidad de Michigan, la Universidad de Missouri, Penn State, la Universidad Rice, la Universidad Stetson, la Universidad Villanova y la Universidad de Virginia.